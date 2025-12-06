Haberler

Pidecideki salatadan çıkan yok artık dedirtti

Pidecideki salatadan çıkan yok artık dedirtti
İzmir'de bir pidecide menünün yanında servis edilen salatanın içinden solucan çıktı. Salatanın içindeki solucanı gören müşteri, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sosyal medyada tepki çeken videoda, bir pidecide menü ile birlikte servis edilen salatanın içinden canlı solucan çıktığı görüldü.

İzmir'de bir pide salonundan pide alan vatandaş, menü ile birlikte servis edilen salatanın içindeki iğrenç manzarayla karşılaştı.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

İddiaya göre müşteri, salatanın yeşillikleri arasında hareket eden bir canlı solucan fark etti. Hemen cep telefonuna sarılan vatandaş, salatanın içindeki solucanı kayda aldı. Görüntülerde, salatanın içindeki solucanın açıkça hareket ettiği görüldü.

