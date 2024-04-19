Peygamber efendimizin kutlu doğum haftası ne zaman? Kutlu doğum haftası ne zaman başladı?
Peygamber efendimizin kutlu doğum haftası ne zaman başladığı merak konusu oldu. Vatandaşlar, arama motorları üzerinde Kutlu Doğum Haftası'nın başlangıç tarihini araştırıyorlar. Kutlu doğum haftası, Peygamber efendimizin dünyaya geldiği hafta olan Rebiülevvel ayının 12. günü başlar ve bir hafta sürer. Peygamber efendimizin kutlu doğum haftası ne zaman? Kutlu doğum haftası ne zaman başladı?
Kutlu Doğum Haftası'nın ne zaman, hangi tarihte ve kutlu doğum haftası ne zaman başladığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar, arama motorlarında Kutlu Doğum Haftası'nın tarihini araştırıyorlar. Peki, Peygamber efendimizin kutlu doğum haftası ne zaman? Kutlu doğum haftası ne zaman başladı?
KUTLU DOĞUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAR?
Peygamber Efendimizin doğumunu anmak amacıyla düzenlenen Kutlu Doğum Haftası, her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmektedir. Mevlid-i Nebi olarak da bilinen bu hafta, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre belirlenmektedir.
KUTLU DOĞUM HAFTASI MESAJLARI 2024
- Hâzret-i Ömer; "Resûlullah efendimizin doğum zamanına kıymet veren, İslâm'a kıymet vermiştir."
- Yaratılmışların en hayırlısı, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesellem için duygularımızı dile getirdiğimiz şu mübarek günde salat ve selam O'na olsun... Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.
- Hazret-i Osman; "Peygamber efendimizin mevlid-i şerîfi için bir dirhem harcayan, sanki Bedr ve Huneyn gazalarına iştirak etmiş gibi sevâb kazanır."
- Hazret-i Ali; "Resûlullah efendimizin doğum zamanına kıymet verip, mevlid-i şerîf okunmasına sebeb olan, dünyâdan îmânla gider" buyurmuşlardır.
- Alem senle övüldü. Biz seninle hep güldük. 14 asırdır daim sensizliğe sürüldük. Sana salat ve selam gönlümüz seninle dolsun. Bizleri sana ümmet yapana hamdler olsun. Güllerin gülistanı gül efendim.
- Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.v) Ümmetin üstüne titreyen sensin, Müjdeci, uyaran, gel diyen sensin, kulunu Allah'a sevdiren sensin, gecemi gündüze çeviren sensin, ey Hakk'ın şahidi yüzünü göster, kul şahadetinle tanımak ister.
- Bu dünyada sana hasret yaşıyoruz Ya Rasul Allah, bu dünyada göremedik nur yüzünü, olamadık yanında, savaşamadık da şehid bile olamadık senin yolunda. Bu aciz ümmetini ne olur sev Ya Rasul Allah.
- Hazret-i Ebû Bekr; "Resûlullah efendimizin doğumuna dâir yazılanların okunması için bir dirhem harcayan, Cennetle bana arkadaş olur."
- İki cihân sultânının, doğduğu ay geldi yine, ilm u meârif kânının, doğduğu ay geldi yine, gelsün şefâat isteyen, bulsun safâ anı seven, ol sâhib-i hulk-i hasen, doğduğu ay geldi yine. Kutlu doğum haftanız mübarek olsun.
- Teşrifinle müşerref eyle şu garibi, her açan gülde seni gören muzdaribi. Ey ümmetinin eşsiz şefaat sahibi, gel sevindir, bak Yakub'a döndü gözlerim.