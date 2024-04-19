Kutlu Doğum Haftası'nın ne zaman, hangi tarihte ve kutlu doğum haftası ne zaman başladığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar, arama motorlarında Kutlu Doğum Haftası'nın tarihini araştırıyorlar. Peki, Peygamber efendimizin kutlu doğum haftası ne zaman? Kutlu doğum haftası ne zaman başladı?

KUTLU DOĞUM HAFTASI NE ZAMAN BAŞLAR?

Peygamber Efendimizin doğumunu anmak amacıyla düzenlenen Kutlu Doğum Haftası, her yıl 14-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmektedir. Mevlid-i Nebi olarak da bilinen bu hafta, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre belirlenmektedir.

KUTLU DOĞUM HAFTASI MESAJLARI 2024