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Petrol Sevdası filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Petrol Sevdası filmi ne zaman, nerede çekildi? Petrol Sevdası filmi gerçek mi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Petrol Sevdası filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Petrol Sevdası konusu, özeti ve Petrol Sevdası oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Petrol Sevdası filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Petrol Sevdası filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Petrol Sevdası filmini izleyecek olanların merak ettiği Petrol Sevdası konusu nedir, Petrol Sevdası oyuncuları kimler ve Petrol Sevdası özeti gibi konuları inceliyoruz.

PETROL SEVDASI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Fikri, pratik zekâ, hazır cevap bir adamdır. Saf ve temizdir. Muhtar Selami'nin kızı Emine'ye aşıktır. Hayali babasının izniyle onunla evlenip mutlu bir yuva kurmaktadır.Fakat bu hayali Selami'nin onu kızının yanında yakalamasıyla farklı bir hal alır. Selami öfkeyle kızını Kazım'a vereceğini söyler. Bu olayın gecesinde Fikri'nin rüyasına babası Necdet girer ve tarlarında hazine olduğunu söyler. Fikri yanına Hasan hocayı da alıp hazineyi aramaya gider. İşaret edilen yeri ne kadar kazarlarsa kazsınlar, hazine falan yoktur. Hasan Hoca ve Fikri oradan ayrılır.Fakat kazdıkları yerden sızıntı şeklinde petrol çıkmaya başlar. Ve çukur belli süre sonra petrolle dolar.Fikri köye geldiğinde Kazım'ın Emine'yi istemeye gideceğini öğrenir. Karar vermiştir, Emine'yi kaçıracaktır. Öyle de yapar.O andan sonra Emine'yi kaçırır. Bir yandan tarlasında petrol çıkması diğer yandan Emine'yi kaçırması... Fikri bir maceranın içine atılmıştır. Bu macerada onu içinden çıkılmaz absürt olaylar beklemektedir.

PETROL SEVDASI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

YÖNETMEN: HASAN DOĞAN

YAPIM YILI: 2020

TÜR: KOMEDİ

OYUNCULAR: HALİL İBRAHİM KURUM, TUĞBA MELİS TÜRK, SELAHATTİN TAŞDÖĞEN, SUAT SUNGUR

Osman Demir
Osman Demir
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