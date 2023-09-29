Pesto sos yiyen kadın kabusu yaşadı! 24 saat içinde felç oldu

Bir çiftçi pazarından son kullanma tarihi geçmiş pesto sos yiyen Brezilyalı kadın felç oldu. 47 yaşındaki kadın, kendisini geçici olarak felç bırakan botulizm enfeksiyonuyla mücaele ederek bir yıl boyunca hastanede kaldı.

Doralice Carneiro Sobreira Goes, yerel bir çiftçi pazarında son kullanma tarihi geçmiş pesto sos yedikten sonra bir yılını hastanede geçirdi ve kabusu yaşadı.

Mirror'dan Kelis Cassia Edwards'ın haberine göre, devlet memuru ve jimnastikçi olan 47 yaşındaki Doralice Carneiro Sobreira Goes, yerel pazara gitti ve çeşitli yemeklerde kullanmak üzere bir kavanoz çam fıstığı lezzeti satın aldı. Ancak, etiketinde son kullanma tarihi olmayan "lezzetli" pestoyu yedikten kısa süre sonra hastalandı.

Üründe son kullanma tarihi olmadığını belirten Goes, ertesi gün hastalanmaya başladığını söyledi. Goes, "Ertesi gün, 11 saat boyunca uyudum. Vücudum iyi hissetmiyordu, nefesim kötüleşmişti ve dilimin karıncalandığını hissettim." dedi.

VÜCUDU NEREDEYSE FELÇ OLDU

"Hastaneye kadar 20 km sürdüm, arabayı park ettim ve sonra vücudum çalışmayı bıraktı." diyen talihsiz kadın nefes almakta zorlanmaya başlandı. Goes neredeyse tamamen felçliydi ve yalnızca iki ayak parmağını hareket ettirebiliyordu.

47 yaşındaki Brezilyalı kadına, vücudun sinirlerine saldıran ve nefes almada güçlük, kas felci ve ölüme neden olabilen bir toksinin neden olduğu çok nadir bir hastalık olan botulizm teşhisi konuldu. Kendisine, ilacın bakteriler üzerinde etkili bir şekilde etki edebilmesi için 48 saat içinde alınması gereken bir ilaç verildi.

BİR YIL HASTANEDE KALDI

İlacı aldıktan sonra vücudunun bazı kısımlarını hareket ettirmeye ve kısa cümleler kurmaya başlayan Goes, iyileşip rehabilitasyona girmesi için bir yıl hastanede kaldı. Toksin, pestoda bir bakteri türünden gelişmiş gibi görünüyordu; doktorlar da bunun muhtemelen sağlık durumunun ani bozulmasının nedeni olduğu hemfikir oldu.

Doralice, artık yiyeceğini nereden satın aldığı konusunda son derece dikkatli: "Restoranlardan, mağazalardan ve fuarlardan alışveriş yaparken dikkatli oluyorum" diyen talihsiz kadın, yalnızca üreticilerden yiyecek almayı seçiyor.

BOTULİZM NEDİR?

Botulizm, Clostridium botulinum adlı bakterinin ürettiği güçlü bir nörotoksinin vücuda girmesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu toksin, sinir sistemi üzerinde etki ederek kas felci ve solunum güçlüğü gibi ciddi semptomlara neden olabilir.

Gıda kaynaklı botulizm en yaygın botulizm türüdür. Gıda ürünlerinin içinde büyüyerek toksin üretir. Bu toksin genellikle konserve edilmiş ve sızma tehlikesi bulunan yiyeceklerde yer alır. Belirtileri arasında çift görme, yutma güçlüğü, kas zayıflığı ve solunum güçlüğü yer alabilir.

Botulizm tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Tedavi genellikle antitoksin enjeksiyonları, solunum destek tedavisi ve hastanın yoğun bakımda izlenmesini içerir. Botulizm riskini azaltmak için yiyeceklerin doğru bir şekilde işlenmesi, bebeklere bal verilmemesi ve yaralanmalarda temizlik ve bakımın önemli olduğunu unutmamak önemlidir.