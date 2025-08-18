Kim Milyoner Olmak İster? 2 Ağustos 2011 tarihinden beri ATV'de yayımlanan bilgi içerikli Türk yarışma programıdır. Günümüzde, Oktay Kaynarca tarafından sunulmaktadır. Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 1167. Bölümünde sorulan bu sorunun cevabı merak ediliyor. Peki, Pers İmparatorluğu'nun başkenti Persepolis'in kalıntılarını gezen biri hangi ülkeye gitmiştir? İşte cevabı...

PERS İMPARATORLUĞU'NUN BAŞKENTİ PERSEPOLİS'İN KALINTILARINI GEZEN BİRİ HANGİ ÜLKEYE GİTMİŞTİR?

A) İran

B) Güney Kore

C) Hollanda

D) Avusturya

DOĞRU CEVAP: A şıkkıdır.

Pers İmparatorluğu döneminde büyük öneme sahip olan Persepolis, M.Ö. 6. yüzyılda inşa edilmiştir. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan bu antik şehir, tarih boyunca birçok seyyahın ve araştırmacının ilgisini çekmiştir. Günümüzde Persepolis kalıntılarını görmek isteyen bir kişi, doğrudan İran'a seyahat etmek zorundadır.