Marinada dehşet! Pervaneye takılarak hayatını kaybetti

Marinada dehşet! Pervaneye takılarak hayatını kaybetti
Pendik marinada denize açılmak isteyen üç kişinin bulunduğu teknede halat nedeniyle meydana gelen kazada dengesini kaybederek denize düşen bir kişi pervaneye takıldı. Ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

  • 16 Kasım Pazar günü İstanbul Pendik Marina'da M.T. denize düşerek tekne pervanesine takıldı ve hayatını kaybetti.
  • Tekne kaptanı A.A.K. kaza sonrasında gözaltına alındı ve mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Kaza, teknenin halatın çözülmemesi nedeniyle aniden durması sonucu meydana geldi.

İstanbul Pendik marinada denize açılmak isteyen üç kişinin bulunduğu teknede halat nedeniyle kaza meydana geldi. 16 Kasım Pazar günü Pendik Marina'da iddiaya göre A.K. (37) ve M.T., A.A.K. idaresindeki tekneyle açılmak için hazırlık yaptığı sırada, tekne, halatın çözülmemesi nedeniyle bir anda durdu.

DENİZE DÜŞTÜ, PERVANEYE TAKILDI

Bu sırada dengesini kaybeden M.T. suya düşerek pervaneye sıkıştı. Arkadaşları tarafından tekneye çıkarılan M.T. için sağlık ekiplerine haber verildi. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri de olay yerine sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesi teknede yapılan M.T., ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.T. hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Kazanın ardından tekne kaptanı A.A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen kaptan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Teknenin açılması, bir anda durması ve geri dönmesi yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Yaşam
bir şeyler yapmayın zaten tesadüfen yaşiyorsunuz

