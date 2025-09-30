Sabah rutin işine gitmek için evinden çıkan 27 yaşındaki Pelin Kıyga, hiçbir şeyden habersiz bindiği asansörün kabiniyle birlikte ölümcül bir düşüş yaşadı. Peki, Pelin Kıyga kimdir, kaç yaşındaydı? Pelin Kıyga neden öldü? Pelin Kıyga'nın ölümüne dair tüm detaylar haberimizde...

PELİN KIYGA KİMDİR?

Pelin Kıyga, Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ve Tarsus Belediyesi'nde görev yapan 27 yaşındaki genç bir personeldi. Evli ve bir çocuk annesi olan Kıyga, sabah rutin işleri için evinden çıkarken hayatının trajik bir şekilde sona ermesine yol açan elim bir kazaya kurban gitti.

Olay, Altaylılar Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Pelin Kıyga, ikamet ettiği binanın yedinci katından asansör kabinine adım attı. Ancak kabin, seyir halindeyken halatın kopması sonucu büyük bir hızla zemine çakıldı. Kıyga, olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ne yazık ki doktorların tüm çabalarına rağmen 27 yaşındaki Kıyga kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

Tarsus Belediyesi çalışanı olarak tanınan Kıyga'nın vefatı, ailesi, arkadaşları ve mesai arkadaşları arasında derin bir üzüntü yarattı.

PELİN KIYGA KAÇ YAŞINDAYDI?

Pelin Kıyga, 27 yaşında hayata veda etti. Genç yaşında yaşanan bu trajik kayıp, toplumda ve özellikle Tarsus ilçesinde büyük bir şok etkisi yarattı.

Hastaneye kaldırıldığı sırada ağır yaralanan Kıyga'nın yaşadığı kazanın şiddeti, uzmanlar tarafından "nadir ve ölümcül bir asansör kazası" olarak tanımlandı. Asansör kabininin düşüş hızı ve güvenlik önlemlerinin yetersizliği, olayın trajik boyutunu artırdı.

PELİN KIYGA NEDEN ÖLDÜ?

Pelin Kıyga'nın hayatını kaybetmesine yol açan olay, tamamen bir asansör kazasıdır. Altaylılar Mahallesi'ndeki apartmanda bindiği asansörün halatının kopması, kabinin kontrolsüz bir şekilde düşmesine neden oldu. Bu düşüş sonucu ağır yaralanan Kıyga, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından olayla ilgili geniş kapsamlı bir adli süreç başlatıldı. Asansörün bakım ve denetiminden sorumlu kişi veya kişiler hakkında soruşturma yürütülüyor. Yetkili makamlar, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi için incelemelerini sürdürüyor.