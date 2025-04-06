Pazartesi okullar yarım gün mü 7 Nisan? Pazartesi dersler tam gün mü?
Pazartesi okullar yarım gün mü 7 Nisan sorusu, Nisan ara tatilinin ardından eğitim hayatına dönüş sürecinde öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvim doğrultusunda, okulların 7 Nisan Pazartesi günü yeniden açılacağı biliniyor. Ancak birçok kişi, bu günün tam gün mü yoksa yarım gün mü olduğunu merak ediyor.
Hafta başında okula dönüş yapan öğrenciler için "Pazartesi okullar yarım gün mü 7 Nisan?" sorusu kritik bir bilgi haline gelmiş durumda. Tatil sonrası hazırlık yapan aileler, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü derslerin tam gün mü, kısmi mi olacağını öğrenmek istiyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre netleşen detaylar...
PAZARTESİ OKULLAR YARIM GÜN MÜ?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönem Nisan ara tatili 31 Mart Pazartesi günü başlamış ve 5 Nisan Cuma günü sona ermiştir.
7 NİSAN OKULLAR AÇILIYOR MU?
7 Nisan 2025 Pazartesi günü okullar yeniden açılacak ve eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecektir.