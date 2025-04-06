Pazartesi okullar yarım gün mü 7 Nisan? Pazartesi dersler tam gün mü?

Hafta başında okula dönüş yapan öğrenciler için "Pazartesi okullar yarım gün mü 7 Nisan?" sorusu kritik bir bilgi haline gelmiş durumda. Tatil sonrası hazırlık yapan aileler, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü derslerin tam gün mü, kısmi mi olacağını öğrenmek istiyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre netleşen detaylar...

PAZARTESİ OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ikinci dönem Nisan ara tatili 31 Mart Pazartesi günü başlamış ve 5 Nisan Cuma günü sona ermiştir.

7 NİSAN OKULLAR AÇILIYOR MU?

7 Nisan 2025 Pazartesi günü okullar yeniden açılacak ve eğitim öğretim faaliyetleri kaldığı yerden devam edecektir.