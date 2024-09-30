Pazartesi hangi diziler var? 30 Eylül Pazartesi TV'de bu akşamki diziler

Pazartesi hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 30 Eylül 2024 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2024? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Mehmed Fetihler Sultanı (20.00)

ATV: Karadut (20.00)

Kanal D: Güzel Aşklar Diyarı (20.00)

Show TV: Deha (20.00)

NOW TV: Kızıl Goncalar (20.00)

Star TV: dizi yok

NOW TV YAYIN AKIŞI 30 EYLÜL

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 Kızıl Goncalar

23.45 Leyla: Hayat… Aşk… Adalet...

02.45 Kötü Kan

05.15 Yasak Elma

06.00 Fatih Ürek ile Gelin Görümce