Pazartesi hangi diziler var? 2 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler
Pazartesi günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazartesi dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 2 Aralık 2024 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2024? Pazartesi günü dizileri! İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Pazartesi hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 2 Aralık 2024 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2024? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?
Pazartesi günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (20.00)
ATV: dizi yok
Kanal D : Uzak Şehir (20.00)
Show TV: Kalpazan (20.00)
NOW TV: Kızıl Goncalar (20.00)
Star TV: Sahipsizler (20.00)
KANAL D YAYIN AKIŞI 2 ARALIK
11:15 Uzak Şehir
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Annem Ankara
02:15 Güllerin Savaşı
04:15 Poyraz Karayel