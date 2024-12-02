Pazartesi hangi diziler var? 2 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler

Pazartesi hangi diziler var? Pazartesi günleri TV'de hangi diziler var merak ediliyor. Bugün 2 Aralık 2024 Pazartesi günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Pazartesi hangi diziler var 2024? İşte Pazartesi akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...

PAZARTESİ HANGİ DİZİLER VAR?

Pazartesi günü TV'de şu diziler var:

TRT 1: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi (20.00)

ATV: dizi yok

Kanal D : Uzak Şehir (20.00)

Show TV: Kalpazan (20.00)

NOW TV: Kızıl Goncalar (20.00)

Star TV: Sahipsizler (20.00)

KANAL D YAYIN AKIŞI 2 ARALIK

11:15 Uzak Şehir

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Annem Ankara

02:15 Güllerin Savaşı

04:15 Poyraz Karayel