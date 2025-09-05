Pazartesi günü okullar saat kaçta başlayacak? İstanbul'da pazartesi okullar kaçta açılıyor?

8 Eylül 2025 Pazartesi günü, milyonlarca öğrenci için yeni eğitim-öğretim yılı resmen başlıyor. İstanbul gibi büyük şehirlerde, ilk gün yaşanabilecek trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla İstanbul Valiliği tarafından özel bir saat düzenlemesi yapıldı. Peki, Pazartesi okullar kaçta açılıyor?

PAZARTESİ OKULLAR KAÇTA AÇILIYOR?

İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü İstanbul'daki tüm resmi ve özel okullarda dersler saat 10:00'da başlayacak. Normalde sabah 08:00 – 09:00 saatlerinde başlayan eğitim, sadece bu ilk gün için 10:00 – 15:00 aralığında yapılacak. Bu uygulamanın amacı, ilk gün oluşabilecek trafik yoğunluğunu azaltmak ve ulaşımı kolaylaştırmak.

Not: Bu uygulama yalnızca İstanbul ili için geçerlidir. Diğer illerde dersler olağan saatlerinde başlayacaktır.

8 EYLÜL PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim yılı açılış tarihi olan 8 Eylül Pazartesi günü, İstanbul'daki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde derslerin saat 10:00'da başlayacağı netleşti. Ders bitiş saati ise 15:00 olarak belirlendi.

Neden Bu Saat Seçildi?

Trafik Yoğunluğu: İlk gün trafiğe çıkacak yüz binlerce servis aracı, veli ve personel dikkate alındı.

Koordinasyon Kolaylığı: Servis saatleri ve öğrenci hareketliliği daha kontrollü hale getirilecek.

Velilere Kolaylık: Veliler için sabah saatlerinde daha az stresli bir geçiş sağlanması amaçlandı.

İSTANBUL'DA OKULLAR SAAT KAÇTA AÇILACAK?

İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre, 8 Eylül Pazartesi günü İstanbul'daki tüm okullar 10:00'da açılacak. Bu saat hem devlet hem özel okullarda geçerli olacak. Uygulama sadece ilk gün için geçerli olup, 9 Eylül Salı gününden itibaren ders saatleri normal düzene dönecek.

DEVLET OKULLARI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Devlet okulları, İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi günü saat 10:00'da ders başı yapacak. Bu, yalnızca ilk gün için geçerli bir düzenlemedir. İlkokul, ortaokul ve liselerin tümünde geçerlidir. Öğrenciler saat 09:30'dan itibaren okullara kabul edilmeye başlanacak.

Diğer İllerde Durum Ne?

Şu an için yalnızca İstanbul için resmi bir düzenleme duyurulmuştur. Ankara, İzmir, Bursa gibi diğer büyükşehirlerde okullar normal saatlerinde (genellikle 08:00 – 09:00) açılacaktır.

PAZARTESİ OKULLARDA DERS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İstanbul'daki okullarda dersler, 8 Eylül Pazartesi günü saat 10:00'da başlayacak ve 15:00'te sona erecek. Öğrencilere ilk gün hafif içerikli, tanıtım ve uyum odaklı programlar uygulanacak.

İlk Gün İçeriği:

Tanışma ve oryantasyon

Sınıf kuralları ve beklentiler

Eğitim materyallerinin dağıtımı