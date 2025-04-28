Pazartesi günü İstanbul'da okul var mı? 28 Nisan okullar tatil mi? SON DAKİKA

Pazartesi günü İstanbul'da okul var mı sorusunun cevabı, özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler için kritik bir öneme sahip oluyor. 28 Nisan okullar tatil mi tartışmaları sürerken, İstanbul'daki eğitim kurumlarından ve valilikten yapılacak açıklamalar heyecanla bekleniyor. Peki, Pazartesi günü İstanbul'da okul var mı? 28 Nisan okullar tatil mi? SON DAKİKA İşte 28 Nisan Pazartesi günü okulların durumu hakkında merak edilenler...

BUGÜN OKULLAR VAR MI?

İstanbul'daki okullarda 28 Nisan'da ilk ders "Afet Farkındalığı Eğitimi" olacak.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 28 Nisan Pazartesi günü, kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin "Afet Farkındalık Eğitimi" olarak işlenmesine karar verdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, eğitim kapsamında öğrencilere deprem ve diğer afetlerde doğru davranış biçimleri anlatılacak, "çök–kapan–tutun" uygulaması, afet ve acil durum çantası hazırlığı, toplanma alanlarının önemi gibi temel bilgiler paylaşılacak?.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 28 Nisan Pazartesi günü okullar tatil değildir.