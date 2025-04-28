Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi

Dünyanın gözü bu gerginlikte! Türkiye 6 uçak dolusu silah gönderdi
ABD: 800'ü aşkın hedef vuruldu, yüzlerce Husi savaşçı öldürüldü

Ülkeyi yerle bir ettiler! ABD ordusunun açıkladığı bilanço korkunç
Baba ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği heyelan kamerada

Baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği facia kamerada
Damat kendisine kurşun yağdıran kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Kendisine kurşun yağdıran kayınpederini bıçakla katletti

Pazartesi günü İstanbul'da okul var mı? 28 Nisan okullar tatil mi? SON DAKİKA

Pazartesi günü İstanbul'da okul var mı? 28 Nisan okullar tatil mi? SON DAKİKA
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazartesi günü İstanbul'da okul var mı? 28 Nisan okullar tatil mi? Pazartesi günü İstanbul'da okul var mı sorusu, öğrenciler ve veliler arasında büyük merak konusu oldu. Özellikle 28 Nisan okullar tatil mi şeklindeki aramalar, sosyal medyada ve haber sitelerinde yoğunluk kazandı.

Pazartesi günü İstanbul'da okul var mı sorusunun cevabı, özellikle sınavlara hazırlanan öğrenciler için kritik bir öneme sahip oluyor. 28 Nisan okullar tatil mi tartışmaları sürerken, İstanbul'daki eğitim kurumlarından ve valilikten yapılacak açıklamalar heyecanla bekleniyor. Peki, Pazartesi günü İstanbul'da okul var mı? 28 Nisan okullar tatil mi? SON DAKİKA İşte 28 Nisan Pazartesi günü okulların durumu hakkında merak edilenler...

BUGÜN OKULLAR VAR MI?

İstanbul'daki okullarda 28 Nisan'da ilk ders "Afet Farkındalığı Eğitimi" olacak.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 28 Nisan Pazartesi günü, kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin "Afet Farkındalık Eğitimi" olarak işlenmesine karar verdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, eğitim kapsamında öğrencilere deprem ve diğer afetlerde doğru davranış biçimleri anlatılacak, "çök–kapan–tutun" uygulaması, afet ve acil durum çantası hazırlığı, toplanma alanlarının önemi gibi temel bilgiler paylaşılacak?.

Pazartesi günü İstanbul'da okul var mı? 28 Nisan okullar tatil mi? SON DAKİKA

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da 28 Nisan Pazartesi günü okullar tatil değildir.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.