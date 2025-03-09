Pazar hangi diziler var? 9 Mart Pazar TV'de bu akşamki diziler!
Pazar günü TV'de yayınlanacak diziler merak konusu oldu. 9 Mart 2025 Pazar günü Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'deki dizi programları belli oldu. Dizi izlemeyi seven izleyiciler, bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağını araştırıyor. İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Pazar günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazar dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 9 Mart 2025 Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazar hangi diziler var 2025? Pazar günü dizileri! İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
PAZAR HANGİ DİZİLER VAR?
TRT1 YAYIN AKIŞI
06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06:05 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
07:00 Yedi Numara
07:55 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
08:15 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Bir Zamanlar İstanbul
15:55 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:25 Ana Haber
20:00 Teşkilat
00:15 Vefa Sultan
01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İki Aile
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Kral Kaybederse
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
16:45 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Kral Kaybederse
02:00 Yalı Çapkını
04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
06:00 Kiralık Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:25 Dizi TV
14:15 Bir Gece Masalı
17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:25 atv Ana Haber
20:00 Kardelenler
00:20 Can Borcu
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Arka Sokaklar
16:30 Piyasa
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Uzak Şehir
23:15 Piyasa
01:30 Çatı Katı Aşk
03:15 5N1K
03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Sandık Kokusu
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Deha
00:15 Kızılcık Şerbeti
02:45 Siyah Kalp
04:45 Sandık Kokusu