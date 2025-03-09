Pazar hangi diziler var? 9 Mart Pazar TV'de bu akşamki diziler!

Pazar günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazar dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 9 Mart 2025 Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazar hangi diziler var 2025? Pazar günü dizileri! İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

PAZAR HANGİ DİZİLER VAR?

TRT1 YAYIN AKIŞI 06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı 06:05 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif 07:00 Yedi Numara 07:55 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket 08:15 Alparslan: Büyük Selçuklu 11:45 Enine Boyuna 13:00 Bir Zamanlar İstanbul 15:55 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket 16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 18:00 Ramazan Sevinci 19:25 Ana Haber 20:00 Teşkilat 00:15 Vefa Sultan 01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 İki Aile 08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi 09:00 Kral Kaybederse 11:00 Tülin Şahin ile Moda 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa 15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor 16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri 16:45 Sahipsizler 19:00 Star Haber 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 23:45 Kral Kaybederse 02:00 Yalı Çapkını 04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi 06:00 Kiralık Aşk ATV YAYIN AKIŞI 06:30 Zembilli 07:30 atv'de Hafta Sonu 10:00 Can Borcu 13:25 Dizi TV 14:15 Bir Gece Masalı 17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar 19:25 atv Ana Haber 20:00 Kardelenler 00:20 Can Borcu 03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Arka Sokaklar

16:30 Piyasa

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Uzak Şehir

23:15 Piyasa

01:30 Çatı Katı Aşk

03:15 5N1K

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu