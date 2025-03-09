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Pazar hangi diziler var? 9 Mart Pazar TV'de bu akşamki diziler!

Pazar hangi diziler var? 9 Mart Pazar TV'de bu akşamki diziler!
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Pazar günü TV'de yayınlanacak diziler merak konusu oldu. 9 Mart 2025 Pazar günü Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'deki dizi programları belli oldu. Dizi izlemeyi seven izleyiciler, bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağını araştırıyor. İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

Pazar günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazar dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 9 Mart 2025 Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazar hangi diziler var 2025? Pazar günü dizileri! İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

PAZAR HANGİ DİZİLER VAR?

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:03 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:05 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

07:00 Yedi Numara

07:55 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

08:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Bir Zamanlar İstanbul

15:55 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:25 Ana Haber

20:00 Teşkilat

00:15 Vefa Sultan

01:30 Mehmed: Fetihler Sultanı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İki Aile

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Kral Kaybederse

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

16:45 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Kral Kaybederse

02:00 Yalı Çapkını

04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:00 Kiralık Aşk

ATV YAYIN AKIŞI

06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:25 Dizi TV

14:15 Bir Gece Masalı

17:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:25 atv Ana Haber

20:00 Kardelenler

00:20 Can Borcu

03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 İkizler Memo - Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Arka Sokaklar

16:30 Piyasa

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Uzak Şehir

23:15 Piyasa

01:30 Çatı Katı Aşk

03:15 5N1K

03:45 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Sandık Kokusu

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Deha

00:15 Kızılcık Şerbeti

02:45 Siyah Kalp

04:45 Sandık Kokusu

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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