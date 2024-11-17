Pazar hangi diziler var? 17 Kasım Pazar TV'de bu akşamki diziler!

Pazar günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazar dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 17 Kasım 2024 Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazar hangi diziler var 2024? Pazar günü dizileri! İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...

PAZAR HANGİ DİZİLER VAR?

17 Kasım TV8 Yayın Akışı 06.00 Dizi 08.00 Türkiye'nin Doktorları 09.00 Gençlik Rüzgarı 10.00 Johnny Guitar 12.15 Gazete Magazin 17.15 MasterChef Türkiye 20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm 00.15 Gazete Magazin

17 Kasım TRT 1 Yayın Akışı

06.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.25 Yedi Numara

07.15 Alparslan: Büyük Selçuklu

10.25 Kod Adı Kırlangıç

11.45 Enine Boyuna

13.00 Mehmed: Fetihler Sultanı

16.25 Lingo Türkiye

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

23.50 3'te 3

17 Kasım ATV Yayın Akışı

07.30 atv'de Hafta Sonu

10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11.20 Dizi TV

12.10 Maide'nin Altın Günü

14.10 Filme Gel

16.00 Bir Gece Masalı

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

00.20 Kuruluş Osman

17 Kasım Kanal D Yayın Akışı

07.00 Afili Aşk

08.30 Konuştukça

10.00 Uzak Şehir

12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13.45 Arda ile Omuz Omuza

14.45 İnci Taneleri

18.30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20.00 Uzak Şehir

17 Kasım SHOW TV Yayın Akışı

08.00 Sandık Kokusu

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Sandık Kokusu

15.30 Deha

18.25 Show Ana Haber

20.00 Deha

00.15 Kalpazan

17 Kasım STAR TV Yayın Akışı

07.00 İki Aile

08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09.00 Ada Masalı

11.00 Tülin Şahin ile Moda

12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14.00 Aslı Özkaya le Bir Şansım Olsa

15.30 Sahipsizler

17.00 Sahipsizler

19.00 Star Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2

23.30 Sahipsizler