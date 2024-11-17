Pazar hangi diziler var? 17 Kasım Pazar TV'de bu akşamki diziler!
Pazar günü TV'de yayınlanacak diziler merak konusu oldu. 17 Kasım 2024 Pazar günü Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1'deki dizi programları belli oldu. Dizi izlemeyi seven izleyiciler, bu akşam hangi dizilerin yayınlanacağını araştırıyor. İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
Pazar günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Pazar dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Bugün 17 Kasım 2024 Pazar günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Pazar hangi diziler var 2024? Pazar günü dizileri! İşte Pazar akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı...
PAZAR HANGİ DİZİLER VAR?
17 Kasım TV8 Yayın Akışı
06.00 Dizi
08.00 Türkiye'nin Doktorları
09.00 Gençlik Rüzgarı
10.00 Johnny Guitar
12.15 Gazete Magazin
17.15 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye – Yeni Bölüm
00.15 Gazete Magazin
17 Kasım TRT 1 Yayın Akışı
06.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.25 Yedi Numara
07.15 Alparslan: Büyük Selçuklu
10.25 Kod Adı Kırlangıç
11.45 Enine Boyuna
13.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
16.25 Lingo Türkiye
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
23.50 3'te 3
17 Kasım ATV Yayın Akışı
07.30 atv'de Hafta Sonu
10.00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11.20 Dizi TV
12.10 Maide'nin Altın Günü
14.10 Filme Gel
16.00 Bir Gece Masalı
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Kim Milyoner Olmak İster?
00.20 Kuruluş Osman
17 Kasım Kanal D Yayın Akışı
07.00 Afili Aşk
08.30 Konuştukça
10.00 Uzak Şehir
12.45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13.45 Arda ile Omuz Omuza
14.45 İnci Taneleri
18.30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20.00 Uzak Şehir
17 Kasım SHOW TV Yayın Akışı
08.00 Sandık Kokusu
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Sandık Kokusu
15.30 Deha
18.25 Show Ana Haber
20.00 Deha
00.15 Kalpazan
17 Kasım STAR TV Yayın Akışı
07.00 İki Aile
08.15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09.00 Ada Masalı
11.00 Tülin Şahin ile Moda
12.00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14.00 Aslı Özkaya le Bir Şansım Olsa
15.30 Sahipsizler
17.00 Sahipsizler
19.00 Star Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2
23.30 Sahipsizler