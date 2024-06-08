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Pazar günü kargolar açık mı 2024? Pazar günü kargolar saat kaça kadar açık, kaça kadar dağıtım yapıyor?

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Pazar günü kargo beklemekte ve kargo gönderecek olan birçok kişi internet üzerindeki araştırmasında devam ediyor. Peki, Pazar günü kargolar açık mı 2024? Pazar günü kargolar saat kaça kadar açık, kaça kadar dağıtım yapıyor?

Pazar günü kargolar açık mı 2024? Araştırılıyor. Bazı kargo firmalarının hafta sonu dağıtım yapması ve kargo kabulu yapması zaman zaman kafa karışıklığı yaratabiliyor. İnternet üzerinden alışveriş artık herkesin vazgeçilmezi haline geldi. Bu noktada siparişlerin gelmesini sağlayan kargo şirketleri büyük bir önem taşımakta. Peki, Pazar günü kargolar açık mı 2024? Pazar günü kargolar saat kaça kadar açık, kaça kadar dağıtım yapıyor?

PAZAR GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI 2024?

Hafta sonu birçok kargo şirketi cumartesi günü yarım gün olacak şekilde hizmet veriyor ve pazar günleri ise tam gün kapalı oluyor. Bu nedenle pazar günleri kargo teslim edilmemekte.

YURTİÇİ KARGO PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

09.00 - 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyişi devam etmekte olup, 13.00-17.00 saatleri arasında müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslimi sadece şubelerde yapılmaktadır.

ARAS KARGO PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır.

Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo,

Pazar günleri kapalıdır.

SÜRAT KARGO PAZAR GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

09.00 - 18.00 saatleri arasında çalışmaktadır.

Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 14.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Sürat Kargo,

Pazar günleri hizmet vermemektedir

Emir Ceran
Emir Ceran
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