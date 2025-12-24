Pavyon görüntüleriyle ünlenen Ukraynalı Anastasias, zor günler geçiriyor

Sosyal medyada tanınan Ukraynalı Anastasias, eski sevgilisi tarafından şiddete uğradığını belirterek çok konuşulacak ifadeler kullandı. Show Haber'e açıklamalarda bulunan Anastasias, eski sevgilisiyle bir eğlence mekanında tanıştığını ve ilişki sürecinde ağır şiddet gördüğünü öne sürdü.

"ÇOCUĞUMUN YANINDA BİLE DÖVDÜ"

Şiddete maruz kaldığını söyleyen Anastasias, "Adam beni çok dövüyordu. Çocuğumun yanında bile beni dövdü. Elimde fotoğraflar var. Üç kere uzaklaştırma aldım" ifadelerini kullandı.

"HAMİLEYKEN BİLE ÇALIŞTIRDI"

Anastasias, hamile olduğu dönemde bile eğlence mekanlarında çalıştırıldığını iddia ederek, "Hamileyken bile beni pavyonda çalıştırdı" dedi.

YENİ BİR HAYAT KURDU

Artık eğlence mekanlarında sahne almadığını belirten Anastasias, çocuğuyla birlikte yeni bir hayat kurduğunu söyledi. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.