Pastırma Sıcakları ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor? 2024 Pastırma yazı hangi ayda?

Pastırma yazı veya pastırma sıcakları hangi ayda ve ne zaman başladığı merak ediliyor. Bazen yılda birkaç kez yaşanan pastırma sıcaklıkları bazen de hiç görülmeyebilir. Pastırma sıcakları ne zaman 2024 ve pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başladığı merak ediliyor. Pastırma Sıcakları Ne Zaman 2024? Pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir…

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen soğuk hava kütlesinin durgunlaşması ve atmosferde sıcak bir yüksek basınç alanının oluşmasıyla meydana gelir. Bu durum, sonbaharın sonlarına doğru birkaç gün süren ılıman bir hava dalgasına neden olur.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma sıcakları, genellikle sonbaharın sonlarına doğru, Ekim ayının sonu ile Kasım ayının ortaları arasında yaşanan bir hava olayıdır. Bu dönemde, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla kısa süreli bir ısınma olur. Türkiye'de bu sıcaklıklar özellikle Kasım ayının ilk yarısında, çoğu zaman 5-10 gün sürer.

PASTIRMA YAZI HANGİ AYDA?

Pastırma yazı olarak bilinen bu dönemin Ekim sonu ile Kasım ortası arasında gerçekleştiği söylenebilir.