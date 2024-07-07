Paris'e ilk kez gelen turistlerin yaşadığı hayal kırıklığı sonucu baş dönmesi görülen, Paris Sendromu adı verilen durumdan en çok hangi ülkeden gelen?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Paris'e ilk kez gelen turistlerin yaşadığı hayal kırıklığı sonucu baş dönmesi görülen, Paris Sendromu adı verilen durumdan en çok hangi ülkeden gelen turistler etkilenmektedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster?Paris'e ilk kez gelen turistlerin yaşadığı hayal kırıklığı sonucu baş dönmesi görülen, Paris Sendromu adı verilen durumdan en çok hangi ülkeden gelen turistler etkilenmektedir?

PARİS'E İLK KEZ GELEN TURİSTLERİN YAŞADIĞI HAYAL KIRIKLIĞI SONUCU BAŞ DÖNMESİ GÖRÜLEN, PARİS SENDROMU ADI VERİLEN DURUMDAN EN ÇOK HANGİ ÜLKEDEN GELEN TURİSTLER ETKİLENMEKTEDİR?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Paris'e ilk kez gelen turistlerin yaşadığı hayal kırıklığı sonucu baş dönmesi görülen, Paris Sendromu adı verilen durumdan en çok hangi ülkeden gelen turistler etkilenmektedir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Paris'e ilk kez gelen turistlerin yaşadığı hayal kırıklığı sonucu baş dönmesi görülen, Paris Sendromu adı verilen durumdan en çok hangi ülkeden gelen turistler etkilenmektedir?

Paris'e ilk kez gelen turistlerin yaşadığı hayal kırıklığı sonucu baş dönmesi görülen, Paris Sendromu adı verilen durumdan en çok hangi ülkeden gelen turistler etkilenmektedir?

A- TÜRKİYE

B- ABD

C- RUSYA

D- JAPONYA

Doğru Cevap: D