Panik atak belirtileri nelerdir? Panik atak geçirenlerin yorumları: Panik atak sırasında neler hissedilir? Panik atak nasıl geçer?

Panik atak belirtileri nelerdir? Panik atak nasıl geçer? Ancak panik bozukluğu olan bir kişi, düzenli olarak ve herhangi bir zamanda, genellikle belirgin bir sebep olmaksızın endişe, stres ve panik duygularına sahiptir. Panik atak bozukluğu olanlar ne zaman yardım almalı? İşte, panik atak sırasında yapılması gerekenler! Peki, Panik atakta ne zaman doktora gidilmeli? Panik atak nasıl geçer?

PANİK ATAK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kaygı, huzursuzluk hissi gibi panik atağın en temel sorunları olarak karşımıza çıkmakta. Hafif veya şiddetli oranlarda değişen belirtiler vardır. Endişe ve korku duygularını içeren panik atak, kaygının en şiddetli şeklidir. Başka bir atağı tetikleyeceklerinden korktuğunuz için belirli durumlardan kaçınmaya başlayabilirsiniz.

Bu, "korku korkusuyla" bir yaşam döngüsü yaratabilir. Panik duygunuzu artırabilir ve daha fazla atak geçirmenize neden olabilir. Ancak panik bozukluğu olan bir kişi, düzenli olarak ve herhangi bir zamanda, genellikle belirgin bir sebep olmaksızın endişe, stres ve panik duygularına sahiptir.

Geçirdiğiniz panik atak sayısı, durumunuzun ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olarak değişecektir. Bazı insanlar ayda bir veya iki kez atak geçirirken, diğerleri haftada birkaç kez nöbet geçirir.

PANİK ATAK YAŞAYANLARIN YORUMLARI - NELER HİSSEDİLİYOR?

Panik atak sırasında yoğun zihinsel ve fiziksel semptomlar yaşarsınız. Çok hızlı ve belirgin bir sebep olmadan ortaya çıkabilir.

Belirtiler şunları içerir:

Çok hızlı kalp atışı

baygınlık hissi

terlemek

mide bulantısı

göğüs ağrısı

nefes darlığı

titreme

ateş basması

titreyen uzuvlar

boğulma hissi

baş dönmesi

uyuşma veya iğnelenme hissi

kuru ağız

tuvalete gitme ihtiyacı

kulak çınlaması

korku hissi veya ölme korkusu

çalkantılı bir mide

parmaklarda karıncalanma

vücuduna bağlı değilmişsin gibi hissetmek

PANİK ATAK BOZUKLUĞUNDA NE ZAMAN YARDIM ALINMALI?

Panik bozukluğu belirtileri yaşıyorsanız bir pratisyen hekime görünülmesi gerekir. Sizden belirtilerinizi, bunları ne sıklıkla aldığınızı ve ne kadar süredir sizde olduğunu açıklamanızı isteyeceklerdir. Ayrıca semptomlarınıza neden olabilecek diğer koşulları ekarte etmek için fizik muayene yapabilirler.

Duygularınız, duygularınız ve kişisel yaşamınız hakkında konuşmak bazen zor olabilir, ancak endişeli veya utanmış hissetmemeye çalışın.

Düzenli ve beklenmedik panik ataklarınız varsa ve ardından en az bir ay boyunca daha fazla atak geçirme konusunda sürekli endişe veya endişe duyuyorsanız, panik bozukluğu teşhisi konabilir.

Panik bozukluğu için tedaviler

Tedavi, sahip olduğunuz panik atak sayısını azaltmayı ve semptomlarınızı hafifletmeyi amaçlar.

Konuşma terapileri ve tıp, panik bozukluğunun ana tedavileridir. Tedaviniz belirtilerinize bağlı olacaktır.

Bilişsel davranışçı terapiye (CBT) dayalı tedavi için kendinizi doğrudan bir psikolojik terapi servisine yönlendirebilirsiniz.

Bir psikolojik terapi hizmeti bulabilirsiniz.

Dilerseniz bir pratisyen hekime görünebilirsiniz ve onlar sizi sevk edebilirler.

PANİK ATAK NASIL GEÇER? ATAK SIRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

Panik atak geçirdiğinizi hissettiğinizde:



Mümkünse olduğunuz yerde kalın.

Yavaş ve derin nefes alın.

Kendinize atağın geçeceğini hatırlatın.

Olumlu, huzurlu ve rahatlatıcı görüntülere odaklanın.

Hayatı tehdit etmediğini hatırlayın.

Başka bir atağı da önlemeye yardımcı olun.

Şunlara yardımcı olabilir:

Bilişsel davranışçı terapi (CBT) ilkelerine dayanan anksiyete için bir kendi kendine yardım kitabı okuyun – doktorunuzdan bir tane önermesini isteyin

Rahatlamanıza yardımcı olacak masaj ve aromaterapi gibi tamamlayıcı terapileri veya yoga ve pilates gibi aktiviteleri deneyin.

Semptomları hafifletmeye yardımcı olacak nefes alma tekniklerini öğrenin.

Düzenli fiziksel egzersiz stres ve gerginliği azaltmak için şekerli yiyecek ve içeceklerden, kafein ve alkolden kaçının ve sigarayı bırakın, çünkü hepsi atakları daha da kötüleştirebilir

Daha fazla yardım için panik ataklarla nasıl başa çıkılacağını okuyun.