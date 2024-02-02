Gezi olayları sırasında palayla saldıran Sabri Çelebi, İstanbul Beyoğlu'nda gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Palalı Sabri kimdir? Palalı Sabri olayı nedir, neden öldü? Detaylar haberimizde...

PALALI SABRİ KİMDİR?

Gezi eylemleri sırasında elinde pala ile göstericilere saldıran ve bu nedenle 'Palalı Sabri' olarak anılan Sabri Çelebi'nin yargılandığı fuhuş çetesi davasında, tutuklu sanıklar tahliye edilmişti. Sabri Çelebi, Beyoğlu Talimhane'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

PALALI SABRİ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Beyoğlu'nda dün gece saatlerinde Sabri Çelebi otomobiliyle giderken, bir grup tarafından durduruldu. Çelebiyle gruptakiler arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra gruptaki bir kişi silahla Çelebi'ye ateş ettikten sonra kaçtı. Olay yerinde yaralanan Çelebi kendi aracıyla hastaneye götürüldü.