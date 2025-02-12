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Özlem Gürses ev hapsi bitti mi? Özlem Gürses neden ev hapsi cezası aldı?

Özlem Gürses ev hapsi bitti mi? Özlem Gürses neden ev hapsi cezası aldı?
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Gazeteci Özlem Gürses'in ev hapsi cezası sona erdi. 52 gün süren ev hapsi cezasının ardından Gürses, yeniden televizyon programına stüdyodan dönüş yaptı. Özlem Gürses'in neden ev hapsi cezası aldığı ve bu sürecin nasıl sonuçlandığı merak ediliyor.

Özlem Gürses neden ev hapsi cezası aldı? Bu süreç, gazetecinin YouTube kanalında yaptığı bir yayında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle başladı. Savcılık, Özlem Gürses hakkında "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Mahkeme, Gürses'e ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı getirmişti. Peki, Özlem Gürses ev hapsi bitti mi? Özlem Gürses neden ev hapsi cezası aldı?

ÖZLEM GÜRSES EV HAPSİ BİTTİ Mİ?

Gazeteci Özlem Gürses'in ev hapsi cezası 52 günün ardından kaldırıldı. Gürses, cezanın kaldırılmasının ardından Sözcü TV'de sunduğu "Para Politika" programını yeniden stüdyodan gerçekleştirdi. Yayında duygusal anlar yaşayan Gürses, "Geçmez denen zaman geçer, çözülmez denen sorunlar çözülür. Ben yine stüdyomda işimin başındayım." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Özlem Gürses, YouTube kanalındaki bir yayında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınmıştı. Savcılık, Gürses'in TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı iddiasıyla "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatmıştı. Mahkeme, Gürses hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kararı vermişti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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