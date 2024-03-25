Özlem Demir kimdir? CHP Konya Kulu Belediye Başkan Adayı Özlem Demir kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Konya Kulu Belediye Başkan adayı ise Özlem Demir. Özlem Demir nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ÖZLEM DEMİR KİMDİR?

Özlem Demir, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP Konya Kulu Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.