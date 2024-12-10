Özlem Cankurtaran neden öldü? Özlem Cankurtaran'ın hastalığı nedir?

Prof. Dr. Özlem Cankurtaran neden öldü ve Özlem Cankurtaran'ın hastalığı nedir merak ediliyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, sağlık ve eğitim alanında çeşitli önemli görevler üstlenmiştir. Özlem Cankurtaran öldü mü, kaç yaşında vefat etti? Özlem Cankurtaran kimdir? Detaylar haberimizdedir...

ÖZLEM CANKURTARAN ÖLDÜ MÜ?

Prof. Dr. Özlem Cankurtaran, 10 Aralık 2024 yılında yaşamını yitirdi.

ÖZLEM CANKURTARAN NEDEN ÖLDÜ?

Uzun yıllar kemik hastalığı ve ailesindeki sağlık sorunlarıyla mücadele eden Cankurtaran, bu süreçte kamuoyunun ilgisini çekmişti. Vefatı, tıp dünyası ve sevenleri tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı.

ÖZLEM CANKURTARAN KİMDİR?

1960'lı yılların sonlarında Ordu'nun Ünye ilçesinde doğan Özlem Cankurtaran, asıl adı Ayşe Özlem Cankurtaran olan başarılı bir tıp doktoru ve akademisyendi. Genç yaşlarda ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınan Cankurtaran, eğitimine burada devam etti ve İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mecburi hizmetini Tokat'ın Erbaa ilçesinde tamamladıktan sonra Yedikule Göğüs Cerrahisi'nde ihtisas yaparak tıp alanındaki uzmanlığını artırdı.

Akademik kariyerine Yıldız Teknik Üniversitesi'nde başlayan Cankurtaran, Kimya Bölümü'nde Fizikokimya alanında profesörlük unvanını kazandı. Tıp ve akademi dünyasındaki başarısının yanı sıra sağlık alanında birçok sosyal sorumluluk projesinde aktif rol aldı.

Cankurtaran, yaşamı boyunca çeşitli zorluklarla karşılaştı. 1999 yılında kemik hastalığı nedeniyle uzun süren bir tedavi sürecinden geçti. Eşinin kas hastalığıyla mücadelesi, onun hasta yakınlarının yaşadığı zorluklara daha fazla empati göstermesini sağladı ve bu alanda farkındalık yaratma çabalarını artırdı. Hem sağlık hem de akademi dünyasında iz bırakan Özlem Cankurtaran, başarıları ve insan odaklı çalışmalarıyla hatırlanıyor.