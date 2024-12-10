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Özlem Cankurtaran kimdir? Özlem Cankurtaran kaç yaşında, nereli?

Özlem Cankurtaran kimdir? Özlem Cankurtaran kaç yaşında, nereli?
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"Özlem Cankurtaran kimdir?" sorusu, başarılarla dolu bir kariyerin ve ilham veren bir hayat hikâyesinin kapısını aralıyor. Özlem Cankurtaran'ın hayatı merak ediliyor. Özlem Cankurtaran'ın yaşını, nereli olduğunu ve hayatına dair bilgileri bu haberde bulabilirsiniz.

Özlem Cankurtaran, akademik kariyeri ve mesleki başarılarıyla dikkat çeken bir isimdir. "Özlem Cankurtaran kimdir?" ve "Özlem Cankurtaran nereli, kaç yaşında?" gibi sorular, özellikle son dönemde merak edilmektedir. Cankurtaran, 1960'lı yılların sonlarında Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya gelmiş, bilim ve sağlık alanında önemli başarılara imza atmıştır. Peki, Özlem Cankurtaran kimdir? Özlem Cankurtaran kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ÖZLEM CANKURTARAN KİMDİR?

Avukat Hasan Öztürk ve Mimar Tuna Öztürk çiftinin kızı olan Özlem Cankurtaran, Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi. Başarıyla mezun olduğu lisenin ardından İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne girmiş ve tıbbi doktorluk hayatına başladı. Mezuniyetin ardından mecburi hizmet yeri olan Tokat Erbaa İlçesi Doğanyurt Köyünde çalışma hayatına atıldı. Mecburi hizmeti Tokat Erbağ'da yaptıktan sonra Göğüs Cerrahisi alanında uzmanlığını tamamladı.

İhtisasını ise Yedikule Göğüs Cerrahisinde tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünde Fizikokimye Profesörlüğü, Çaba Derneği Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenen Dr. Özlem Cankurtaran, TRT Haber'de Hasta Yakını isimli programını sundu. 2015 - 2019 yılları arasında Onursal Başkanı olduğu Çaba Derneği'nde faaliyet gösterdi.

Sağlık alanındaki başarısının yanı sıra, Özlem Cankurtaran akademik kariyerine de büyük önem vermiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü'nde Fizikokimya profesörlüğü unvanını kazanarak bilim dünyasında önemli bir yer edinmiştir.

Özlem Cankurtaran kimdir? Özlem Cankurtaran kaç yaşında, nereli?

DR. ÖZLEM CANKURTARAN ÖLDÜ MÜ?

Çaba Derneği Dr. Özlem Cankurtaran'ın vefat haberini, "Çaba Derneği Onursal Başkanı Dr. Özlem Cankurtaran'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Cenazesi 12 Aralık Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Başımız sağ olsun." sözleriyle duyurdu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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