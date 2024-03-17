Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli?
Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Kayseri- Yeşilhisar Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Kayseri -Yeşilhisar Belediye Başkan adayı olan Özkan Özgüven hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Özkan Özgüven'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Özkan Özgüven kimdir? Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
ÖZKAN ÖZGÜVEN KİMDİR?
Özkan Özgüven Konya - Ereğli Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Konya - Ereğli Belediye Başkan adayı Özkan Özgüven yüksek ziraat mühendisidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.