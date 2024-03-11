Özkan Çelik kimdir? Memleket Partisi Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Özkan Çelik kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Polatlı Belediye Başkan adayı ise Özkan Çelik oldu. Özkan Çelik kimdir? Özkan Çelik nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ÖZKAN ÇELİK KİMDİR?

Özkan Çelik, 1975 Yılımda Ankara, Yenimahalle'de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezundur. Petrol-Doğalgaz, Jeotermal ve Maden sektöründe çalışmaktadır. Halen kendisine ait şirketinde çalışma hayatına devam etmektedir. Jeofizik Mühendisleri Odası yönetiminde 2010-2014 yıllarında görev almıştır. Özel sektörde çalışmakta olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.