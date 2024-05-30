Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Özhan Eren geliyor. Peki, Özhan Eren kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sen Türkülerini Söyle jürisi Özhan Eren kimdir, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ÖZHAN EREN KİMDİR?

İlkokulu memleketi olan Amasya'da okudu, 1976 yılında Kuleli Askerî Lisesi'nden mezun oldu. 1980 yılında Kara Harp Okulu'nu bitirdi ve sonra da 1982 yılında MSB Harita Yüksek Teknik Okulu'nu bitirerek Harita Mühendisi oldu. Ankara'da ve Türkiye'nin çok çeşitli illerinde mühendislik yaptı, toprağını ve insanını tanıdı. Lise yıllarında okul orkestrasında başlayan müzik çalışmaları, yaptığı bestelerinin daha sonra TRT Repertuvarına kabul edilmesiyle artarak devam etti. Diğer yandan da çeşitli özel dersler ve koro çalışmalarıyla müzik hayatını sürdürdü. Bu dönemde Türk Müziği'nin hemen hemen bütün formlarında çalışmalar yaptı, eserler üretti. Müzik kendisi için vazgeçilmez olduğunda İstanbul'a taşındı. Bazıları çeşitli ödüller de alan birçok sinema filmi, televizyon dizisi, belgesel ve reklamlara müzik yaptı. Uzun süredir ara verdiği şarkı bestekârlığına bazı arkadaşlarının albüm çalışmaları nedeniyle yeniden başladı.

Albümleri

• Yazdığı ilk türkülerden olan "Kara Tren" yurt içi ve yurt dışından çok büyük övgüler aldı, kendisi içinde albüm yapması ısrarları üzerine tamamı kendi bestelerinden oluşan "Güle Yazdım" (2000-TMC) isimli albümünü hazırladı.

• Tamamı kendi bestelerinden oluşan ikinci solo albümü "Turnalara Tutun da Gel" (2001-POSTA) dinleyicilerine sunuldu. Sarıkamış Harbini ve geçtiği dönemi konu alan "Sarıkamış'lı Geçmiş Zaman" isimli tematik müzik çalışması 2003'te DMC etiketi ile yayınlandı.

• Sanatçının Sarıkamış türküsünün de yer aldığı ve diğer albümlerinde olduğu gibi tamamen kendi bestelerinden oluşan son solo albümü "Kime Sorsam", 2005 yılında Seyhan Müzik tarafından hazırlandı. Sarıkamış Türküsü'nün yazılmasına sebep olan ve 1875-1915 yılları arasında halkımızın yaşadığı trajik olayların arka planına değinen "Sarıkamış'a Giden Yol" adlı kitabı ALFA Yayınları etiketiyle 2005 Aralık ayında kitapçılarda yerini aldı.Ayrıca Ak Parti'nin 2011 seçimlerinde en çok ses getiren reklam filminin parçası olan "Aynı" adlı şarkının bestecisi ve söz yazarıdır.