Özgür Yılmaz kimdir? CHP Kocaeli Gölcük Belediye Başkan Adayı Özgür Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Kocaeli Gölcük Belediye Başkan adayı ise Özgür Yılmaz. Özgür Yılmaznereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ÖZGÜR YILMAZ KİMDİR?

Özgür Yılmaz 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli Gölcük Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.