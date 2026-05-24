Özgür Özel'in TBMM'deki odasına "CHP Genel Başkanı" tabelası asıldı

CHP Genel Merkezi’ndeki tahliye krizinin ardından "Makam odasını meraklısına bıraktık" diyerek TBMM'ye doğru 6.5 kilometrelik bir protesto yürüyüşü gerçekleştiren Özgür Özel, Meclis'te coşkulu bir kalabalık ve milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılandı. "Yeni makam odamız TBMM'deki grup odamızdır" açıklamasının ardından vakit kaybetmeden harekete geçen parti görevlileri, Özel’in Meclis’teki çalışma odasına "CHP Genel Başkanı" tabelasını asarak Kılıçdaroğlu'na mesaj verdi.

CHP Genel Merkezi’ndeki tahliye krizinin ardından "Makam odasını meraklısına, hazımsızlara bıraktık" diyerek Meclis'e doğru 6.5 kilometrelik bir protesto yürüyüşü başlatan Özgür Özel, TBMM'ye ulaştı. On binlerin eşlik ettiği yürüyüşün ardından parlamentoda coşkulu bir kalabalık ve milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılanan Özel'in kullanacağı odaya vakit kaybetmeden "CHP Genel Başkanı" tabelası asıldı.

"MAKAM ODASINI MERAKLISINA BIRAKTIK, GERÇEK GENEL MERKEZ MECLİSTİR"

Polis müdahalesinin ardından genel merkez binasından ayrılan ve yürüyüş güzergahında yol kesen bir TOMA'nın üzerine çıkarak kitleye seslenen Özgür Özel, yeni dönemin mücadele şifrelerini verdi. Binaların değil, inancın önemli olduğunu vurgulayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Biz son nefesimizi alacak hale gelene kadar orada dayandık, sonra çıktık. Bir genel merkezi geride bıraktık çünkü siyasi partilerin başarısı için binalara değil; azme, kararlılığa ihtiyaç vardır. O azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Bir makam odası geride kaldı, meraklısına bıraktık. Ama bir diğeri Meclis'te.

Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek genel merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup odasıdır, grup salonudur. Toplam 83 makam odamız vardı, birisini hazımsızlara bıraktık. Ama bir diğeri Atatürk'ten miras, şimdi oraya gidiyoruz. Edirne'den Kars'a 81 il başkanlığımız da artık bizim genel merkezimizdir."

TBMM'DEKİ ODAYA "GENEL BAŞKAN" TABELASI ASILDI 

Milli Egemenlik Parkı'ndaki buluşmanın ardından Meclis binasına giriş yapan Özgür Özel, CHP'li milletvekilleri, partililer ve meclis personeli tarafından alkışlar ve sloganlar eşliğinde karşılandı.

Özel’in "Yeni makam odamız Meclis'teki grup odamızdır" açıklamasından hemen sonra, TBMM ana binasındaki CHP Grup Başkanlığı katında hareketli dakikalar yaşandı. 

Görevliler tarafından, Özel’in çalışmalarını yürüteceği odaya resmen "CHP Genel Başkanı Özgür Özel" tabelası çakıldı. 

Bu hamle, Kılıçdaroğlu ile Özel arasındaki genel başkanlık savaşının devam edeceğinin bir göstergesi oldu 

