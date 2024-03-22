Özgür Özel ile Deniz Zeyrek canlı yayında neden tartıştı, ne oldu?

CHP Genel Merkez binasında gazetecileri konuk eden CHP lideri Özgür Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek arasında canlı yayında tartışma çıktı. Özgür Özel ile Deniz Zeyrek neden tartıştı, ne oldu?

ÖZGÜR ÖZEL VE DENİZ ZEYREK NEDEN TARTIŞTI?

Muhalefetin çözüm bulmak yerine şikayet ettiğini ifade eden Zeyrek, Özgür Özel'i sinirlendirdi. Özel'in "Şimdi bakın en kolayı burada, yani mikroba hastalık yaptığından dolayı sual sormayıp, antibiyotiğe etkililiğini soruyorsunuz." sözlerine Zeyrek ise, "O zaman ben CHP Genel Başkanı olayım." yanıtını verdi. CHP lideri Özel, Zeyrek'e "Muhalefete saldırmanın konforundan biraz daha adilane bakmak lazım bu işlere. En kolay yol muhalefete saldırmak." diyerek tepki gösterdi.

NE OLDU?

CHP Genel Merkez binasında gazetecileri konuk eden CHP lideri Özgür Özel ile gazeteci Deniz Zeyrek arasında canlı yayında tartışma çıktı.