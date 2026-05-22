Özel eğitim öğrencilerinden TÜBİTAK 4006’da dijital vatandaşlık projesi

2025-2026 TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda özel eğitim öğrencileri ilk kez proje hazırladı. Danışman öğretmen Rümeysa Altun rehberliğinde yürütülen çalışmada, hafif zihinsel yetersizliği olan öğrencilere EBA kullanımı öğretilerek dijital vatandaşlık becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı 2025-2026 kapsamında özel eğitim öğrencileri önemli bir başarıya imza attı. İlk kez özel eğitim öğrencileri tarafından hazırlanan projede, hafif zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin dijital vatandaşlık becerilerinin desteklenmesi amaçlandı. Danışman öğretmen Rümeysa Altun rehberliğinde yürütülen çalışmada, öğrencilere e-öğrenme ortamlarından biri olan Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) kullanımı öğretildi.

ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNDEN BİR İLK

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda özel eğitim öğrencilerinin ilk kez proje ortaya koyması, eğitim camiasında dikkat çeken bir gelişme oldu. Projede öğrencilerin dijital ortamlara güvenli erişim sağlaması, bilişim ve iletişim teknolojilerini daha bilinçli kullanması ve çevrimiçi öğrenme kaynaklarından yararlanabilmesi hedeflendi.

EBA KULLANIMI UYGULAMALI OLARAK ÖĞRETİLDİ

Çalışma kapsamında öğrencilere tablet, dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayar üzerinden EBA’ya erişim sağlama becerileri kazandırıldı. Öğrenciler, ihtiyaç duyduklarında EBA’ya güvenle giriş yaparak platformdaki içeriklerden faydalanmayı öğrendi. Bu süreç, özel gereksinimli bireylerin dijital okuryazarlık becerilerine katkı sundu.

DANIŞMAN ÖĞRETMEN RÜMEYSA ALTUN REHBERLİK ETTİ

Danışman öğretmen Rümeysa Altun’un rehberliğinde hazırlanan projede doğrudan öğretim yöntemi kullanıldı. Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin başlangıçta düşük olan EBA kullanma performansları, öğretim sürecinin ardından belirgin şekilde arttı ve kazanımların izleme sürecinde de korunduğu görüldü.

Dilşad Özcan
