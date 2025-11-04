Özel Çocuklar ve Üniversiteli Gönüllülerden Anlamlı Tiyatro Projesi

Projenin en önemli hedefi; özel gereksinimli çocukların sosyal hayata aktif şekilde katılımını sağlamak, toplumla kaynaşmalarına destek olmak ve daha fazla çocuğun tiyatroyla buluşmasına vesile olmak.

Ekibin tamamı, bugüne kadar tüm çalışmalarını kendi imkânlarıyla yürütüyor. Şimdi ise bu anlamlı çabanın duyulması ve oluşturdukları sevgi bağının daha geniş kitlelere ulaşması için basının desteğini bekliyorlar.

Tiyatro ekibi, hem özel çocuklara hem de gönüllü gençlere ilham veren bu projeyle toplumsal farkındalığın sanat yoluyla güçleneceğine inanıyor.