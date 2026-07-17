Haberler

Kocatepe Polis Merkezi Amirliği’nden Beyazay Engelsiz Eğitim ve Gelişim Merkezi’ne Hayırlı Olsun Ziyareti

Kocatepe Polis Merkezi Amirliği’nden Beyazay Engelsiz Eğitim ve Gelişim Merkezi’ne Hayırlı Olsun Ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dernek Başkanı Fatma Kilci Kavas, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını artırmaya yönelik projelerin değerlendirildiği bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette eğitim, rehabilitasyon ve sosyal gelişim çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulurken, kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.

Gerçekleştirilen ziyarette merkezde yürütülen eğitim, sosyal gelişim ve rehabilitasyon çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını artırmaya yönelik yürütülen projeler değerlendirilirken, kurumlar arası iş birliğinin önemine de vurgu yapıldı.

Dernek Başkanı Fatma Kilci Kavas, nazik ziyaretlerinden ve yeni hizmet merkezine yönelik iyi dileklerinden dolayı Başkomiser Mehmet Dağ’a, Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Mutlu Yaşar Saraç’a ve Ataköy Mahalle Muhtarı Hasan Öz’e teşekkür ederek, özel bireylerin yaşam kalitesini artırmak adına tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: Haber Platformu / Faruk Kılınç
Kılıçdaroğlu ve Savcı Sayan arasındaki diyalog cenazeye damga vurdu

Cenazeye damga vuran diyalog: Sizi eve bıraktığım gece...

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

KKTC'de asgari ücrete ara zam yapıldı! Türkiye ile aradaki fark inanılmaz

KKTC'de asgari ücrete ara zam! Türkiye ile aradaki fark inanılmaz
Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi

Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi
Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç'i paylaştı: Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz

Bergüzar Korel paylaştı: Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz
İngiltere'de İşçi Partisi'nin yeni lideri ve yeni başbakan Andy Burnham oldu

Avrupa ülkesi yeni başbakanını buldu: "Kuzeyin Kralı" geliyor
Toprağın altında tam 22 ton keşfedildi! Kilosu 750 Euro

Toprağın altında tam 22 ton keşfedildi! Kilosu 750 Euro
Sezen Aksu’dan vefa örneği! Özkan Uğur ve Sırrı Süreyya Önder için 10 bin fidan

Sırrı Süreyya Önder ve Özkan Uğur için 10 bin fidan
Galatasaray'dan Greenwood ve Trossard'ı gölgede bırakacak 100 milyon Euro'luk transfer

Greenwood ve Trossard'ı gölgede bırakacak 100 milyonluk dev transfer