Ozan Dolunay kimdir? Mehmet Ozan Dolunay kaç yaşında, nereli?

Ozan Dolunay kaç yaşında, nereli? Genç oyuncunun özel yaşamı, eğitim geçmişi ve rol aldığı projeler, hayranları tarafından sıkça araştırılıyor. Türkiye'nin öne çıkan televizyon yüzlerinden biri haline gelen Ozan Dolunay'ın biyografisi ve kariyer yolculuğu haberimizin devamında yer alıyor. Peki, Ozan Dolunay kimdir? Ozan Dolunay kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

OZAN DOLUNAY KİMDİR?

Ozan Dolunay, 2 Mayıs 1990 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Ankaralı olan oyuncu, ilk ve orta öğrenimini doğduğu şehirde tamamladıktan sonra eğitim hayatına İstanbul'da devam etti. Lise eğitimini Enka Lisesi'nde tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne başladı. Ancak kısa süre içinde tiyatroya olan ilgisi ağır bastı.

Profesyonel oyunculuk kariyerine adım atmak isteyen Ozan Dolunay, Craft Tiyatro Atölyesi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Sahne deneyimini kısa sürede dizi projeleriyle birleştiren oyuncu, ilk olarak 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisiyle ekran karşısına çıktı.

ZALİM İSTANBUL CENK KARAKTERİ

Asıl çıkışını ise Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Cenk Karaçay karakteriyle yaptı. Bu rolle hem Türkiye genelinde tanındı hem de oyunculuğu ciddi anlamda takdir topladı. Sonrasında birçok dizi ve tiyatro projesinde yer aldı.