Ozan Çolakoğlu kimdir? Ozan Çolakoğlu kaç yaşında, nereli? Ozan Çolakoğlu şarkıları!

Ozan Çolakoğlu, müzik piyasasında bilinen bir isimdir. Besteci, aranjör ve müzik yapımcısı olan Ozan Çolakoğlu piyano, keyboard, bateri ve DAW gibi enstürmanları çalma yeteneğine sahiptir. Tarkan ile yürüttüğü çalışmalar ile de adını duyuran Ozan Çolakoğlu, Sarı ev yapım adında yapım şirketinin kurucularından birisi iken 2010 yılında dB müzik ile çalışmak için şirketten ayrılmıştır. İşte çok merak edilen Ozan Çolakoğlu kimdir? Ozan Çolakoğlu kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi gibi konualrınd etayları…

OZAN ÇOLAKOĞLU ÇALIŞMALARI

Tarkan'ın "Yine sensiz" albümünün müzik direktörlüğünü yaparak kendisini geliştirmeye başladı. Sonrasında yine Tarkan'ın birçok albümüne aranjörlük yaparak devam etti. Bir yandan da Hande Yener'in Sen Yoluna Ben Yoluma ile Aşk Kadın Ruhundan Anlamıyor, Nil Karaibrahimgil'in Tek Taşımı Kendim Aldım, Murat Boz'un Aşkı Bulamam Ben albümlerinde de aranjörlük yaptı. 2003 yılında ise Sertap Erener'in Eurovision'da ülkemizi temsil ederek birinci olduğu "Every Way That I Can" şarkısına aranjörlük yaparken Hadise'nin "Düm Tek Tek" şarkısına da katkıda bulunmuştur. Bunların yanında film müzikleri de yapan Ozan Çolakoğlu Gora, Organize İşler, Hokkabaz, Sınav ve Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmlerinin müziklerini de yapmıştır. Daha sonra kendisine ait proje hazırlayan Çolakoğlu'nun albümünde Tarkan, Sezen Aksu, Gülşen, Ajda Pekkan, Sertab Erener, Yalın, Ferman Akgül ve Göksel yer aldı.

OZAN ÇOLAKOĞLU 01 ALBÜMÜ

Türk besteci, söz yazarı ve aranjör olan Ozan Çolakoğlu ilk stüdyo albümünü 11 Haziran 2012'de Doğan Music Company aracılığıyla yayımlandı.

Albümde yer alan şarkılar ve şarkıcılar ise şöyle;

1. "Aşk Gitti Bizden" (feat. Tarkan)

2. "Ben Yanmışım" (feat. Ajda Pekkan)

3. "Seyre Dursun Aşk" (feat. Gülşen)

4. "Kalpten Dudağa" (feat. Yalın)

5. "Dım Dım" (feat. Sertab Erener)

6. "Gizli Aşk" (feat. Sezen Aksu)

7. "Hadi Bakalım" (feat. Tarkan)

8. "Sabır" (feat. Göksel)

9. "Rüzgâr" (feat. Ferman Akgül)