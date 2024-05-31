OYUNCU BURAK SERGEN EVLENİYOR MU? Burak Sergen kaçıncı kez, kimle evleniyor?

Oyuncu Burak Sergen'in, 2021 yılında nikah masasına oturduğu Nihan Ünsal'dan Ocak 2024'te boşandığı biliniyor. Şimdi ise Sergen'in, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak çalışan bir kişi ile evleneceği aktarılıyor. Burak Sergene evleniyor mu sorusu yanıt arıyor. OYUNCU BURAK SERGEN EVLENİYOR MU? Burak Sergen kaçıncı kez, kimle evleniyor? İşte merak edilenler...

BURAK SERGEN EVLENİYOR MU?

Ünlü oyuncu Burak Sergen, sevgilisi Nihan Ünsal ile 2021 yılının Haziran ayında evlenmişti. Ancak, aldattığını iddia ederek boşanma davası açan Sergen, geçtiğimiz Ocak ayında boşanma sürecini tamamladı. Şimdi ise aradığı mutluluğu bulduğu söyleniyor.

BURAK SERGEN KİMLE EVLENİYOR?

Sabah gazetesinin Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, 63 yaşındaki oyuncu, kendi tiyatrosunda genel müdür olarak görev yapan Gizem Şağban ile evlenme kararı aldı. Çiftin düğünü, yarın Sarıyer'de bulunan Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşecek.

BURAK SERGEN KAÇ KEZ EVLENDİ?

Burak Sergen üç evlilik yapmıştı. İlk evliliğini 1991-1992 yılları arasında şarkıcı Pamela Spence ile gerçekleştirdi. Daha sonra 1999-2018 yılları arasında Işıl Sergen ile evlendi. 2021-2024 arasında ise Nihan Ünsal ile bir evlilik yaşadı.

Ünlü oyuncunun Işıl Sergen ile olan birlikteliğinden Cansın adında bir oğlu bulunuyor.