Öykü Gürman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sen Türkülerini Söyle jürisi Öykü Gürman'ın hayatı ve biyografisi!
TRT 1'de yayınlanan Sen Türkülerini Söyle jürisi Öykü Gürman'ın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Öykü Gürman kimdir, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları neler, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi? Öykü Gürman ile ilgili bilgiler yazımızda...
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Öykü Gürman geliyor. Peki, Öykü Gürman kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sen Türkülerini Söyle jürisi Öykü Gürman kimdir, hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...
ÖYKÜ GÜRMAN KİMDİR?
Öykü Gürman (d. 4 Ağustos 1982, İstanbul), Türk pop ve flamenko şarkıcısı, oyuncu. 2007 yılında ikiz kardeşi Berk ile Öykü ve Berk adlı grubu kurmuşlardır. Grup, 2010 yılında sona ermiştir.
Müzik kariyeri
Akdeniz ve Arap müziğini harmanlayarak müzik yapan sanatçıdır. Video paylaşım sitesi YouTube'a ikiz kardeşi Berk ile birlikte yükledikleri videoda seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısı ile tanınmışlardır. Bu video Mayıs 2008 itibarı ile 10 milyon 800 bin kez izlenmiş, albüm yaptıktan sonra çektikleri klipleri de 6 milyon 850 bin kez izlenmiştir. Ancak videoları Ağustos 2008'de kaldırılmıştır.
İlk albümleri olan Kısmet'te toplam 10 şarkı vardır. Berk'in imzasını taşıyan şarkıların yanı sıra türküleri de flamenco ile birlikte harmanlayıp albüme koymuşlardır. Bu çıkışlarının ardından TRT1 ekranlarında "Boyalı Direk" adlı müzik ve sohbet programının sunuculuğunu üstlenmişlerdir.
2010 yılında Öykü ve Berk grubunu sonlandırmış, iki kardeş de yollarına tek devam etme kararı almışlardır.
Özel hayatı
4 Ağustos 2015 tarihinde Yavuz Bingöl ile evlenen Öykü Gürman, 15 Nisan 2016 tarihinde boşandı.
Diskografi
Albümler
Bireysel
Bir Başka (2011) / Pasaj Müzik
Rüya Bitti (2015) / Pasaj Müzik
Öykü ve Berk olarak
Kısmet (2007) / Pasaj Müzik
İki Arada (2009) / Pasaj Müzik
Tekliler
"Nem Alacak Felek Benim" (2014)
"Düşün Beni" (2018)
"Ay Işığı" (Koliva ile) (2019)
"Deniz Gözlüm" (2020)
"Yine Sevenler Sevsin" (2020)
"Nació la Luna" (Berk Gürman ile) (2021)
"Unutuldum Mu Yani" (Berk Gürman ile) (2021)
"Ayaz Geceler" (2022)
"Acıyı Bırak" (2023)
Video klipler
Öykü ve Berk olarak
Evlerinin Önü Boyalı Direk, Yayınlanma: Aralık 2007
Leyla
Seni Ben Unutmak İstemedim Ki, Yayınlanma: Nisan 2010
Geceler Düşman, Yayınlanma: Eylül 2009
Aman geze geze 2008
Gönül Arsızı 2010
Filmografisi
2004 : Türkü Filmi: Bölüm oyuncusu
2014: Panzehir: Zeynep
2014: Urfalıyam Ezelden: Ceylan Akın
2015: Aşk Zamanı: Leyla Korkmaz
2018-2019: Sen Anlat Karadeniz: Asiye Kaleli
2020: Gel Dese Aşk: Sitare Pusat
2021: Bayram Şekeri: Pınar
2022-2023: Alparslan: Büyük Selçuklu :Öke Hatun
2022: Bandırma Füze Kulübü: Nurgül