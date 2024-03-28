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OY KULLANMAMA CEZASI! Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar?

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Türkiye'de oy kullanma zorunluluğu bulunmaktadır. Ancak, bu zorunluluğun ihlali durumunda uygulanacak cezalar belirli kurallara tabidir. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmama cezası var mı? Oy kullanmama cezası ne? İşte ayrıntılar...

SEÇİMDE OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI?

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 25. maddesine göre, seçimlerde oy kullanmak yasal bir zorunluluktur. YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır.

OY KULLANMAMA CEZASI! Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar?

2023 YILINDA CEZA NE KADARDI?

Oy kullanmama cezası 2010'da yapılan açıklama ile 22 TL olarak duyurulmuştu. Öte yandan 2023 yılında yapılan genel seçimlerde ise oy vermeme cezası 300 lira olarak belirlenmişti. Oy kullanmayan seçmene ceza tebligatı gönderiliyor ve ödeme işlemleri Maliye Bakanlığı ya da PTT gibi kurumlar üzerinden yapıldığı biliniyor.

OY KULLANMAMA CEZASI! Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar?

SEÇİMDE KİMLER OY KULLANAMAZ?

Öte yandan kamu hizmetlerinden yasaklı olanlar, silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları ile askeri öğrenciler, taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler seçimde oy kullanamayacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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