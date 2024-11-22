Ovacık Belediye Başkanı'nın hangi partiden olduğu ve Mustafa Sarıgül'ün kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül kimdir?

OVACIK BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA SARIGÜL KİMDİR?

Mustafa Sarıgül, 1976 yılında Ovacık'ta dünyaya geldi. 1998-2009 yılları arasında Ziraat Bankası'nın Ovacık ve Tunceli şubelerinde görev yaptı. 2009 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Ovacık Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve seçimi kazandı. Beş yıllık belediye başkanlığı görevini tamamladıktan sonra, 2014-2018 yılları arasında özel sektörde yöneticilik yaptı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yeniden Ovacık Belediye Başkanı seçilen Sarıgül, üniversite mezunu olup, evli ve iki çocuk babasıdır.

2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Mustafa Sarıgül %33,64 oy ile Ovacık Belediye Başkanı seçildi.

22 KASIM'DA YERİNE KAYYUM ATANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından Tunceli ve Ovacık Belediyelerine kayyum atandı. Bakanlık, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün 'terör iltisakları' nedeniyle görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Konak'ın yerine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Sarıgül yerine de Ovacık Kaymakamı Hüseyin Şamil Sözen görevlendirildi.