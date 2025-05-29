Otomotiv devi BYD'ye insan ticareti yaptığı gerekçesiyle dava açıldı

Otomotiv devi BYD'ye insan ticareti yaptığı gerekçesiyle dava açıldı
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Otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden BYD, insan ticareti yapmakla suçlandı. 220 Çinli işçinin Brezilya'da insanlık dışı koşullarda zorla çalıştırıldığı iddiası Çinli otomotiv devi BYD'yi uluslararası bir skandala sürükledi. Brezilya, insan kaçakçılığı ve kölelik suçlamalarıyla şirkete 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Çin merkezli elektrikli otomobil devi BYD, Brezilya'da açılan bir davayla gündeme oturdu. 220 Çinli işçinin insanlık dışı şartlarda zorla çalıştırıldığı iddiası hem uluslararası kamuoyunu hem de insan hakları örgütlerini alarma geçirdi.

BREZİLYA'DAN 50 MİLYON DOLARLIK TAZMİNAT TALEBİ

Brezilya savcılığı, BYD'ye işçi haklarını ihlal etmek, kölelik koşullarında çalıştırma ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla dava açtı. Dava kapsamında 50 milyon dolarlık tazminat talebinde bulunuldu.

SAHTE EVRAK VE ZORLA ÇALIŞMA İDDİASI

Geçtiğimiz yıl BYD'nin Camaçari'deki fabrikasının inşaatında çalıştırılan 220 Çinli işçinin sahte belgelerle ülkeye getirildiği belirlendi. İşçilerin pasaportlarına el konularak zorla çalıştırıldıkları iddiaları raporlara yansıdı.

KÖLE GİBİ KOŞULLAR: İNSANLIK ONURUNA AYKIRI

Soruşturma dosyasına göre işçilerin kaldıkları alanlar hijyen yoksunu, yatakları şiltesiz, ortak tuvalet sayısı yetersizdi. Sabah 4'te tuvalet kuyruğuna giren işçilerin, temel insani ihtiyaçlarını dahi karşılayamadıkları belirtildi.

BYD'DEN SAVUNMA: KARALAMA KAMPANYASI

BYD yetkilileri ise iddiaları reddederek, Brezilya savcılığıyla işbirliği içinde olduklarını ve yasalara uyduklarını savundu. Şirket sözcüsü bu suçlamaların Çin'i ve Çinli markaları hedef alan bir provokasyon olduğunu ileri sürdü.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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