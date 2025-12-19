Haberler

Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor

Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BMW, direksiyon sisteminde tespit edilen bir arıza nedeniyle ABD genelinde yaklaşık 37 bin aracı güvenlik gerekçesiyle geri çağıracağını açıkladı.

  • BMW of North America, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından direksiyon sistemi arızası nedeniyle 36 bin 922 aracı geri çağırıyor.
  • Arıza, araçlar park halindeyken direksiyon simidinde beklenmedik hareketlere ve yaralanma riskine yol açabiliyor.
  • Geri çağırma kapsamındaki BMW modelleri ve araç sahiplerine bilgilendirme detayları ilerleyen günlerde açıklanacak.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), BMW of North America'nın direksiyon sistemiyle ilgili tespit edilen bir arıza nedeniyle ülke genelinde 36 bin 922 aracı geri çağırma kararı aldığını duyurdu.

YARALANMA RİSKİ VAR

NHTSA'dan yapılan açıklamada, araçlar park halindeyken direksiyon simidinde beklenmedik hareketler meydana gelebileceği, bu durumun yaralanma riskini artırdığı belirtildi. Yetkililer, söz konusu sorunun araçların seyir halindeyken de ortaya çıkabileceğini ve kazaya yol açma ihtimali bulunduğunu vurguladı.

GÖZLER YAPILACAK RESMİ AÇIKLAMADA

Geri çağırma kapsamında hangi BMW modellerinin yer aldığı ve araç sahiplerinin ne zaman bilgilendirileceğine ilişkin detayların ise ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Otomobil
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor

Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor
Gazeteci Levent Gültekin, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı

Gece yarısı kafede gözaltına alınan Gültekin'le ilgili karar verildi
Fettullah Gülen'in yeğeni Yasir Gülen İstanbul'da yakalandı

Fetullah Gülen'in yeğeni böyle yakalandı
Çakal'ın sözleri ortalığı karıştırdı! 'O kadar terbiyesiz sorular vardı ki'

Sözleri ortalığı karıştırdı! "O kadar terbiyesiz ve iğrençti ki... "
Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor

Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor
Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar

Siyaseti altüst eden gelişme! Kılıçdaroğlu'ndan beklenmedik karar
İkinci el araç satışında yeni dönem! Cepten en az bin lira çıkacak

İkinci el araç satışı sil baştan değişiyor! Herkes bu parayı ödeyecek
Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu kimdir? İşte hakkındaki suçlama

Operasyonda gözaltına alınan Ezgi Eyüboğlu ne ile suçlanıyor?
Berkay lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı

Lüks ev aldı ama ailesiyle otelde yaşıyor! Sebebi ortaya çıktı
Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler

Diyanet de topa girdi! Cuma hutbesinde dikkat çeken ifadeler
Kısmetse Olur evinde erkeklerin kız kavgası

Evdeki erkeklerin kız kavgası
ChatGPT'nin 'En yaşanılmaz ilçe' yanıtı belediye başkanını küplere bindirdi

ChatGPT'nin "Yaşanılmaz ilçe" yanıtı belediye başkanını sinirlendirdi
Ankara, İstanbul ve İzmir'de raylı sistem hatları 1 Ocak'ta ücretsiz olacak

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 1 Ocak'ta raylı ulaşım ücretsiz
title