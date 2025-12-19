Otomotiv devi 37 bine yakın aracı geri çağırıyor
BMW, direksiyon sisteminde tespit edilen bir arıza nedeniyle ABD genelinde yaklaşık 37 bin aracı güvenlik gerekçesiyle geri çağıracağını açıkladı.
- BMW of North America, ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından direksiyon sistemi arızası nedeniyle 36 bin 922 aracı geri çağırıyor.
- Arıza, araçlar park halindeyken direksiyon simidinde beklenmedik hareketlere ve yaralanma riskine yol açabiliyor.
- Geri çağırma kapsamındaki BMW modelleri ve araç sahiplerine bilgilendirme detayları ilerleyen günlerde açıklanacak.
ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), BMW of North America'nın direksiyon sistemiyle ilgili tespit edilen bir arıza nedeniyle ülke genelinde 36 bin 922 aracı geri çağırma kararı aldığını duyurdu.
YARALANMA RİSKİ VAR
NHTSA'dan yapılan açıklamada, araçlar park halindeyken direksiyon simidinde beklenmedik hareketler meydana gelebileceği, bu durumun yaralanma riskini artırdığı belirtildi. Yetkililer, söz konusu sorunun araçların seyir halindeyken de ortaya çıkabileceğini ve kazaya yol açma ihtimali bulunduğunu vurguladı.
GÖZLER YAPILACAK RESMİ AÇIKLAMADA
Geri çağırma kapsamında hangi BMW modellerinin yer aldığı ve araç sahiplerinin ne zaman bilgilendirileceğine ilişkin detayların ise ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.