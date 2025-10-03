Haberler

Otomotiv devi 19 binden fazla aracını yangın riski nedeniyle geri çağırdı

Otomotiv devi 19 binden fazla aracını yangın riski nedeniyle geri çağırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon otomotiv devi Nissan, Amerika Birleşik Devletleri'nde 19 binden fazla elektrikli aracını hızlı şarj sırasında ortaya çıkabilecek aşırı ısınma ve yangın riski nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

Japon otomobil üreticisi Nissan, Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 19 bin 077 elektrikli aracını geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), söz konusu duyurunun Cuma günü yapıldığını açıkladı.

Yetkililer, geri çağırmaya konu olan araçlarda özellikle hızlı şarj sırasında aşırı ısınma riski bulunduğunu belirtti. Bu durumun yangın tehlikesine yol açabileceği ifade edildi.

KULLANICILARA UYARI

NHTSA, yangın riskinin doğrudan hızlı şarj seanslarıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Kurum, araç sahiplerini şarj işlemleri sırasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SERVİS SÜRECİ BAŞLAYACAK

Nissan'ın, geri çağrılan araçların güvenliğini sağlamak için ücretsiz onarım ve güncelleme işlemleri başlatacağı bildirildi. Araç sahiplerine sürecin detayları hakkında kısa süre içinde bilgilendirme yapılması bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Otomobil
Gazeteci Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Hakim karşısına çıkan gazeteci Fatih Altaylı için karar
İsrail Sumud Filosu'ndaki 480 aktivisti alıkoydu, 4 İtalyan sınır dışı edildi

İsrail alıkoyduğu aktivist sayısını açıkladı! 4'ü sınır dışı edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP İl Kongresi davası ertelendi! Gürsel Tekin görevine devam edecek

CHP il kongresi davası ertelendi! Mahkemeden Gürsel Tekin kararı
Herkes paylaşıyor! Fenerbahçe maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.