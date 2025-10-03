Otomotiv devi 19 binden fazla aracını yangın riski nedeniyle geri çağırdı

Japon otomobil üreticisi Nissan, Amerika Birleşik Devletleri'nde toplam 19 bin 077 elektrikli aracını geri çağırma kararı aldı. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), söz konusu duyurunun Cuma günü yapıldığını açıkladı.

Yetkililer, geri çağırmaya konu olan araçlarda özellikle hızlı şarj sırasında aşırı ısınma riski bulunduğunu belirtti. Bu durumun yangın tehlikesine yol açabileceği ifade edildi.

KULLANICILARA UYARI

NHTSA, yangın riskinin doğrudan hızlı şarj seanslarıyla bağlantılı olduğuna dikkat çekti. Kurum, araç sahiplerini şarj işlemleri sırasında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

SERVİS SÜRECİ BAŞLAYACAK

Nissan'ın, geri çağrılan araçların güvenliğini sağlamak için ücretsiz onarım ve güncelleme işlemleri başlatacağı bildirildi. Araç sahiplerine sürecin detayları hakkında kısa süre içinde bilgilendirme yapılması bekleniyor.