Otobüste "Savcıyım" deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
Belediye otobüsünde köpeğiyle seyahat eden bir kadın ile başka bir yolcu arasında tartışma çıktı; kendisini savcı olarak tanıtan kadın "Polis benim emrim altında" sözleriyle tepki çekti. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "tehdit" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamalarıyla re'sen soruşturma başlattı.
Bir belediye otobüsünde köpeğiyle seyahat eden kadın ile bu durumdan rahatsız olan başka bir yolcu arasında çıkan tartışma sosyal medyada gündem oldu. Tartışma sırasında kendisini savcı olarak tanıtan kadının sözleri tepkilere neden oldu.
"BEN KÖPEKLE SEYAHAT ETMEK İSTEMİYORUM"
Otobüste bulunan bir yolcu, köpekle seyahat etmek istemediğini belirterek duruma itiraz etti. Köpek sahibi kadın ise yolcuya "İnebilirsin hayatım" yanıtını verdi. Sözlü atışmanın büyümesi üzerine şikayetçi olan yolcu çevredekilerden polis çağrılmasını istedi.
"POLİS BENİM EMRİM ALTINDA"
Bunun üzerine kendisini savcı olarak tanıtan kadın, "Polis benim emrim altında, ben savcıyım. Sen Türkiye'de barın bakalım" ifadelerini kullandı. Yaşanan diyalog kısa sürede kamuoyunda tepki topladı.
BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı re'sen soruşturma başlattı. Videoda köpeğiyle birlikte görünen kişiye "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "tehdit" suçlamaları yöneltildi. Kadının kimliğinin tespit edilmesi için talimat verildiği bildirildi.