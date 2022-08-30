30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle birçok vatandaş bugün İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olup olmadığınız merak ediyor. Birçok kişi tarafından Otobüsler bugün ücretsiz mi? ve 30 Ağustos İETT ücretsiz mi? Soruları merak ediliyor. Peki, Otobüsler bugün ücretsiz mi? 30 Ağustos İETT ücretsiz mi? Bugün otobüsler ücretsiz mi olacak?

30 Ağustos Zafer Bayramının resmi tatil olması nedeniyle insanlar bugün İstanbul'da ki toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Bu yıl 30 Ağustos Salı gününe denk gelmekte olan Zafer Bayramında toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüsler bugün ücretsiz mi? 30 Ağustos İETT ücretsiz mi? Bugün otobüsler ücretsiz mi olacak? Sorularını sizler için yanıtladık. İşte detaylar.

OTOBÜSLER BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ?

Her yıl coşku ve sevinçle kutlamakta olduğumuz 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde İETT Ücretsiz olarak hizmet vermektedir. İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan metro, füniküler, şehir hatları ve İETT ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet vermektedir.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı 2022 yılında Salı gününe denk gelmektedir. 30 Ağustos, resmi tatil olarak ilan edilen özel günlerden biridir. Yani, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatillerden biridir ve tam resmi tatil olarak belirlenmiştir.

2022 RESMİ TATİLLER