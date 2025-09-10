Haberler

Otel banyosunda korku filmlerini aratmayan manzara

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Otel banyosunda korku filmlerini aratmayan manzara
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Otel banyosunda korku filmlerini aratmayan manzara
Haber Videosu

İspanya'da bir otelde kaydedilen görüntüler korku filmlerini aratmadı. Banyoda musluğun arkasından elini uzatan tüylü varlık izleyenleri şaşkına çevirdi. Kullanıcılar musluk arkasından elini uzatan hayvanı rakuna benzetti.

İspanya'da bir otelde çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Bir turistin kaldığı otelin banyosunda musluğun arkasından çıkan tüylü bir varlık kameralara yansıdı.

MUSLUĞUN ARKASINDA HAYVAN ELİ

Kısa videoda, banyo musluğunun bağlantı noktasından dışarı doğru uzanan bir hayvana ait koyu renkli tüyler görülüyor. "Un individuo en mi baño" (Banyomda bir birey var) notu ile paylaşılan video görenleri şaşkına çevirdi.

RAKUNA BENZETİLDİ

Sosyal medya kullanıcıları, olayın gerçek olup olmadığını tartışmaya başladı. Bazıları bunun bir şaka ya da dijital manipülasyon olabileceğini öne sürerken, bazıları da gerçekten hayvanların tesisat boşluklarından odalara girebileceğini savundu. Özellikle birçok izleyici, görüntüdeki varlığın bir rakuna ait olabileceğini dile getirdi.

İspanya'da daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. Geçtiğimiz aylarda Mallorca'da bir evin banyosunda duvarda tarantula bulunmuş, Alicante'de ise bir ev sahibinin tuvaletinden yılan çıkmıştı.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Sosyal Medya
Ceyhun Mengiroğlu hakkında şok iddia: Borçlarla Bali'ye kaçtı

Ünlü oyuncu milyonluk borçla sırra kadem bastı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AVM'de etek altı görüntü çeken şahıs böyle yakalandı

Etek altı sapığı böyle yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.