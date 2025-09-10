Otel banyosunda korku filmlerini aratmayan manzara

İspanya'da bir otelde çekildiği iddia edilen görüntüler, sosyal medyada gündem oldu. Bir turistin kaldığı otelin banyosunda musluğun arkasından çıkan tüylü bir varlık kameralara yansıdı.

MUSLUĞUN ARKASINDA HAYVAN ELİ

Kısa videoda, banyo musluğunun bağlantı noktasından dışarı doğru uzanan bir hayvana ait koyu renkli tüyler görülüyor. "Un individuo en mi baño" (Banyomda bir birey var) notu ile paylaşılan video görenleri şaşkına çevirdi.

RAKUNA BENZETİLDİ

Sosyal medya kullanıcıları, olayın gerçek olup olmadığını tartışmaya başladı. Bazıları bunun bir şaka ya da dijital manipülasyon olabileceğini öne sürerken, bazıları da gerçekten hayvanların tesisat boşluklarından odalara girebileceğini savundu. Özellikle birçok izleyici, görüntüdeki varlığın bir rakuna ait olabileceğini dile getirdi.

İspanya'da daha önce de benzer olaylar yaşanmıştı. Geçtiğimiz aylarda Mallorca'da bir evin banyosunda duvarda tarantula bulunmuş, Alicante'de ise bir ev sahibinin tuvaletinden yılan çıkmıştı.