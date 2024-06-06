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ÖSYM sınav yeri öğrenme nasıl yapılır? ÖSYM sınav yeri nereden, hangi siteden öğrenilir?

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YKS sınavına girecek adaylar, ÖSYM sınav yeri nereden öğrenilir merak ediyor ve ÖSYM sınav yeri öğrenme nasıl yapılır? Sorusunu internet üzerinde araştırıyor. Peki, ÖSYM sınav yeri öğrenme nasıl yapılır? ÖSYM sınav yeri nereden, hangi siteden öğrenilir?

ÖSYM sınav yeri öğrenme nasıl yapılır? Sorusu gündemde yer almakta. Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( YKS ) sınav giriş belgesinin renkli olup olmadığı hakkında araştırmalar devam ederken ÖSYM sınav yeri öğrenme nasıl yapılır? Sorusunu bu haberimiz içerisinde yanıtladık. Peki, ÖSYM sınav yeri öğrenme nasıl yapılır? ÖSYM sınav yeri nereden, hangi siteden öğrenilir?

ÖSYM SINAV YERİ ÖĞRENME

Adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilirler. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Belge renkli olmak zorunda değildir. Ancak fotoğrafınızın net görülmesi ve siz olduğunuz belli olması için renkli fotokopi almanız tavsiye edilir.

TYT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

YKS'nin ilk oturumu olan TYT (Temel Yeterlilik Testi) süresi 165 dakika (2 saat 45 dakika) olarak belirlenmiştir. İkinci oturum olan AYT (Alan Yeterlilik Testi) ise 180 dakika sürecektir.

Emir Ceran
Emir Ceran
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