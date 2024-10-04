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ÖSYM çöktü mü? ÖSYM ais giriliyor mu 4 Eylül 2024?

ÖSYM çöktü mü? ÖSYM ais giriliyor mu 4 Eylül 2024?
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Sınav duyurularını takip etmek isteyen ve sınav sonuçlarıyla ilgili bilgi almak isteyenler siteye erişim sağlamaya çalışıyor. Peki, ÖSYM çöktü mü? ÖSYM ais giriliyor mu?

ÖSYM'nin resmi internet sitesi osym.gov.tr adresi KPSS sonuçlarını takip edenler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Sınav sonuçları ve sınavla ilgili duyuruları takip etmek isteyen kişiler ÖSYM sitesine girmek istiyor. Peki, ÖSYM çöktü mü? ÖSYM ais giriliyor mu 4 Eylül 2024?

ÖSYM NEDİR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuş olan devlet kurumudur. Merkez binası Ankara'da bulunur. Yılda yaklaşık 10 milyon adaya sınav uygulamaktadır.

Kurum ilk olarak 22 Kasım 1974 tarihinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52. Maddesine göre, "Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)" adıyla kuruldu. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" adını almıştır. 17 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile idari ve mali özerkliğe sahip olmuş ve adı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

ÖSYM'nin görevleri 15 Temmuz 2018'de yürürlüğe giren 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 347. maddesiyle yeniden düzenlenmiştir

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?

ÖSYM aday giriş sayasına herhangi bir erişim sorunu bulunmuyor.

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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