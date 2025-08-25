ÖSYM çöktü mü? 25 Ağustos ÖSYM neden açılmıyor?

Yks tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, Ösym'nin resmi internet sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sorgulama ekranı adayların erişimine açıldı. Tercih sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlarını öğrenmek isteyen binlerce aday, yoğun şekilde sisteme giriş yapmaya çalışıyor. Bu yoğunluk nedeniyle bazı kullanıcılar siteye erişimde zorluk yaşayabiliyor. Sisteme ulaşamayan adaylar ise "Ösym neden açılmıyor?" ya da "Ösym çöktü mü?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyor.

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?

25 Ağustos Pazartesi günü açıklanan YKS tercih sonuçlarıyla birlikte, adayların sonuç ekranına olan ilgisi yoğunlaştı. Bu yoğunluk nedeniyle Ösym'nin internet sitesine erişimde zaman zaman yavaşlamalar yaşanabiliyor. Öte yandan, bağlantı sorunları bazen kullanıcıların kendi internet altyapısından da kaynaklanabiliyor. Sonuçlara ulaşmak isteyen adayların bu tür aksaklıklara karşı sabırlı olmaları öneriliyor.

ÖSYM UYGULAMASINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Ösym'nin sunduğu hizmetlere erişmek için resmi mobil uygulamasına giriş yapmanız gerekmektedir. Uygulamaya giriş yapmak için öncelikle telefonunuza Ösym'nin resmi uygulamasını indirin. Ardından, T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz veya diğer geçerli kimlik doğrulama yöntemleri (mobil imza, elektronik imza, internet bankacılığı gibi) ile giriş yapabilirsiniz. Eğer e-Devlet şifreniz yoksa, en yakın PTT şubesinden şifre temin edebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra sınav sonuçları, tercih işlemleri ve duyurular gibi birçok hizmete kolayca ulaşabilirsiniz.

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Üniversiteye giriş sürecinde ÖSYM aday şifresi, sınav başvurusundan sonuçların öğrenilmesine kadar tüm işlemlerde zorunlu bir unsurdur. Bu şifre, yalnızca adaylara özel bir güvenlik anahtarı olarak işlev görmekte olup, başkalarının aday adına işlem yapmasını engellemektedir. İlk kez şifre alınması gerektiğinde, adayların iki seçeneği bulunmaktadır: Kimlikleriyle en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne başvurarak işlem yapmak veya e-Devlet sistemi üzerinden "e-Devlet ile Kayıt Ol" seçeneğini kullanarak işlemi tamamlamak. Başvuru merkezinden verilen şifre geçici olup, adayların ilk girişlerinde kendi belirledikleri şifreyi oluşturarak güvenliklerini sağlamaları gerekmektedir. Şifre unutulduğu takdirde ise, yine e-Devlet veya başvuru merkezleri aracılığıyla yeni şifre temin edilebilmektedir.