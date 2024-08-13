ÖSYM aday şifresi nedir? Aday şifresi ne? Aday şifremi unuttum ne yapmalıyım?

Aday Şifresi, ÖSYM'nin adayların sınav başvurularını ve sonuçlarını online olarak yönetebilmesi için kullandığı kişisel bir şifredir. Bu şifre, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden işlem yaparken kullanılır. Peki, ÖSYM aday şifresi nedir? Aday şifresi ne? Aday şifremi unuttum ne yapmalıyım?

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM AİS Sayfasına Gidin

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ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NE DEMEK?

ÖSYM'nin adayların sınav başvurularını ve sonuçlarını online olarak yönetebilmesi için kullandığı kişisel bir şifredir. Bu şifre, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden işlem yaparken kullanılır.

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ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?