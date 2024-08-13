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ÖSYM aday şifresi nedir? Aday şifresi ne? Aday şifremi unuttum ne yapmalıyım?

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ÖSYM aday şifresi nedir? Aday şifresi ne? Aday şifremi unuttum ne yapmalıyım? ÖSYM aday şifresi, sınav başvurularında ve sonuçlarını öğrenmek için kullanılan özel bir şifredir. Şifrenizi unuttuysanız, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yeni bir şifre alabilirsiniz.

Aday Şifresi, ÖSYM'nin adayların sınav başvurularını ve sonuçlarını online olarak yönetebilmesi için kullandığı kişisel bir şifredir. Bu şifre, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden işlem yaparken kullanılır. Peki, ÖSYM aday şifresi nedir? Aday şifresi ne? Aday şifremi unuttum ne yapmalıyım?

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

  • ÖSYM AİS Sayfasına Gidin
  • Yeni Aday Şifresi Almak İçin Kılavuzu Takip Edin
  • Kimlik Bilgilerinizi Girin
  • Şifre Oluşturma
  • Şifreyle Giriş Yapın

ÖSYM aday şifresi nedir? Aday şifresi ne? Aday şifremi unuttum ne yapmalıyım?

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ NE DEMEK?

ÖSYM'nin adayların sınav başvurularını ve sonuçlarını online olarak yönetebilmesi için kullandığı kişisel bir şifredir. Bu şifre, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden işlem yaparken kullanılır.

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ŞİFREMİ UNUTTUM NE YAPMALIYIM?

  1. ÖSYM AİS Sayfasına Git: ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sistemi) sayfasına gidin.
  2. Şifre Hatırlatma Seçeneği: Giriş ekranında "Şifremi Unuttum" veya benzeri bir seçeneği tıklayın.
  3. Kimlik Doğrulama: Kimlik bilgilerinizi ve gerekli bilgileri girerek kimliğinizi doğrulayın. Bu aşamada genellikle TC kimlik numaranız ve güvenlik bilgileri istenir.
  4. Yeni Şifre Oluşturma: Kimlik doğrulama işlemini tamamladıktan sonra, sistem size yeni bir şifre oluşturma seçeneği sunacaktır. Bu şifreyi belirledikten sonra, AİS'e giriş yapabilirsiniz.
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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