Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1165. bölümünde sorulan '' Osmanlı Padişahı I. Murad'ın lakabı hangisidir?'' sorusunun cevabı merak ediliyor. Birçok kişi, bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, Osmanlı Padişahı I. Murad'ın lakabı hangisidir? İşte cevabı...

OSMANLI PADİŞAHI ı. MURAD'IN LAKABI HANGİSİDİR?

A) Hüdavendigar

B) Yıldırım

C) Çelebi

D) Avcı

DOĞRU CEVAP: A şıkkıdır.

I. Murad, 1362-1389 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunmuş, fetihleri ve Balkanlar'daki ilerleyişiyle tanınmıştır. "Hüdavendigar" kelimesi Farsça kökenli olup "efendi, hükümdar" anlamına gelir. Ayrıca, Kosova Savaşı'nda şehit düşen ilk Osmanlı padişahıdır.