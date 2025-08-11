Osmanlı Padişahı I. Murad'ın lakabı hangisidir?

Osmanlı Padişahı I. Murad'ın lakabı hangisidir?
Güncelleme:
Osmanlı Padişahı I. Murad'ın lakabı nedir? sorusu, hem tarih meraklıları hem de genel kültür bilgilerini geliştirmek isteyenler tarafından sıkça araştırılıyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 1165. bölümünde sorulan '' Osmanlı Padişahı I. Murad'ın lakabı hangisidir?'' sorusunun cevabı merak ediliyor.

OSMANLI PADİŞAHI ı. MURAD'IN LAKABI HANGİSİDİR?

A) Hüdavendigar

B) Yıldırım

C) Çelebi

D) Avcı

DOĞRU CEVAP: A şıkkıdır.

I. Murad, 1362-1389 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunmuş, fetihleri ve Balkanlar'daki ilerleyişiyle tanınmıştır. "Hüdavendigar" kelimesi Farsça kökenli olup "efendi, hükümdar" anlamına gelir. Ayrıca, Kosova Savaşı'nda şehit düşen ilk Osmanlı padişahıdır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
